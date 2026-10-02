Polacy mają dość kłótni rządu z prezydentem i chcą tańszych paliw: Przywróćcie program CPN!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-02 5:15

Wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny paliw. Rząd ponawia apele do prezydenta, by podpisał ustawę pozwalającą sfinansować program „Ceny Paliw Niżej”. – Ona jest niekonstytucyjna – twierdzi Karol Nawrocki (43 l.). Tymczasem Polacy tracą cierpliwość. Aż 91 proc. z nas oczekuje powrotu CPN – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Karol Nawrocki klaszcze. Na miniaturze obok zamyślony premier Donald Tusk. O sporze o ceny paliw czytaj na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express; Art Service/Super Express
  • Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw, a rząd ponawia naciski na prezydenta, by podpisał ustawę finansującą program „Ceny Paliw Niżej”.
  • Tymczasem benzyna i diesel po zakończeniu programu kosztują już 8–9 zł, a Polacy — według sondażu Pollstera — w 91 proc. chcą powrotu CPN.
  • Spór między rządem a prezydentem o sposób finansowania programu trwa, a Tusk oskarża Pałac Prezydencki o przedłużanie wysokich cen na stacjach.

Brak zgody między rządem i prezydentem

Program obniżek cen paliw – niższa akcyza, VAT i cena regulowana – obowiązywał od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Dzięki CPN benzyna i olej napędowy kosztowały między 6 a 7 zł za litr. Dziś, bez dopłat z budżetu państwa, benzyna jest po 8 zł, a ON po 9 zł – i to nie koniec podwyżek.

Rząd chce sfinansować kolejną edycję CPN podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, lecz prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz na jego podpis czeka nowa wersja projektu, jednak Karol Nawrocki forsuje własne przepisy: regulację marż na paliwa i obniżenie podatków. – Jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej przyjąć – twierdzi Nawrocki a rządowy projekt określa jako niekonstytucyjny.

Polacy są zgodni: CPN powinien wrócić

Szef rządu upiera się przy swojej ustawie i ponownie apeluje do prezydenta o podpis. – Upór Pałacu Prezydenckiego kosztuje ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach – stwierdził Donald Tusk.

Tymczasem Polaków nie interesują kłótnie. Na pytanie ankieterów Instytutu Badań Pollster, czy należy przywrócić CPN, aż 91 proc. z nas odpowiada: tak.

Sondaż wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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