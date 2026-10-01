Poparcie dla pary prezydenckiej niespodziewanie spadło. Jakie mogą być przyczyny?

Sondaże poparcia dla pary prezydenckiej

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 r. Podczas pełnienia obowiązków towarzyszy mu żona, Marta Nawrocka. Jak oceniamy parę prezydencką? 44 proc. badanych pozytywnie odbiera głowę państwa. Oceny pozytywne są częstsze niż negatywne (39 proc.). W porównaniu z sierpniem Nawrocki stracił jednak 3 punkty proc. pozytywnych ocen. Z kolei w sierpniowym sondażu Polacy w większości (64 proc.) bardzo pozytywnie ocenili działalność pierwszej damy, ale we wrześniu pozytywne oceny Marty Nawrockiej spadły do 47 proc.

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Co wpłynęło na stopnienie notowań pary prezydenckiej? – Wydaje się, że w przypadku Karola Nawrockiego wpływ mogło mieć zamieszanie wokół afery Zondacrypto oraz narastający konflikt z rządem i blokowanie decyzji rządzących. Będąc w defensywie, Nawrockiemu trudno się bronić, zaś dla mniej zaangażowanego elektoratu bardziej trafiać argumenty koalicji rządowej - tłumaczy ekspert ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. - Natomiast pamiętajmy, że prezydent jednocześnie coraz mocniej zyskuje poparcie w kręgach obejmujących szeroko pojętą prawicę - dodaje ekspert.

Marta Nawrocka musi kreować wizerunek

A co z pierwszą damą? Wydaje się, że to pierwszy raz, gdy jest oceniana nieco gorzej. – Ocena Marty Nawrockiej jest mniej stabilna. Myślę, że waha się m.in. w zależności od tego, czy udzieliła jakiegoś wywiadu czy publicznej wypowiedzi. Pierwsza dama powinna zadbać o swój wizerunek i skupić się na konkretnej działalności, która zaistnieje w świadomości Polaków. Świetna w kreowaniu wizerunku była Jolanta Kwaśniewska – dodaje dr Trzeciak, autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

Badania wykonano w dniach 21–22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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