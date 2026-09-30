Roman Giertych nie kryje oburzenia! Żąda wyjaśnień od prokuratury

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-30 16:10

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PKO SA, dotyczących kontraktu menedżerskiego z żoną Radosława Piesiewicza. Decyzja ta wywołała krytykę ze strony polityków, w tym Romana Giertycha i Katarzyny Kierzek-Koperskiej, którzy zarzucają prokuraturze dwuletnie opóźnienie w podjęciu działań, pomimo wcześniejszych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Roman Giertych
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd Banku Polska Kasa Opieki SA, dotyczących zawarcia kontraktu menedżerskiego z Agnieszką Piesiewicz, żoną Radosława Piesiewicza.
  • Roman Giertych i Katarzyna Kierzek-Koperska krytykują prokuraturę za dwuletnie opóźnienie w wszczęciu śledztwa, twierdząc, że wcześniejsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zostały zlekceważone.
  • Domniemane nieprawidłowości miały wyrządzić bankowi szkodę majątkową w kwocie co najmniej 330 417,36 zł, a sprawa nabiera kontekstu w związku z zarzutami postawionymi Radosławowi Piesiewiczowi przez Prokuraturę Krajową w Katowicach.

Prokuratura oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez osoby zarządzające Bankiem Polska Kasa Opieki SA. Przedmiotem postępowania jest zawarcie kontraktu menedżerskiego z Agnieszką Piesiewicz, żoną Radosława Piesiewicza.

Zarzuty i szkoda majątkowa

Zgodnie z dokumentacją opublikowaną przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Katarzynę Kierzek-Koperską, działania te miały skutkować wyrządzeniem bankowi szkody majątkowej w wysokości co najmniej 330 417,36 zł. Sprawa nabiera kontekstu w związku z faktem, że Radosław Piesiewicz sam niedawno usłyszał zarzuty od Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Decyzja o wszczęciu śledztwa spotkała się z reakcją polityków, którzy wskazują na znaczne opóźnienie w podjęciu działań przez prokuraturę. Roman Giertych twierdzi, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd PKO SA, złożone przez niego i innych posłów, zostało zlekceważone.

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Katarzyna Kierzek-Koperska, członkini Zespołu ds. rozliczeń PIS, przypomniała w mediach społecznościowych, że zawiadomienie w sprawie niekorzystnej umowy menedżerskiej z Agnieszką Piesiewicz było składane już około dwóch lat temu.

- Jako Zespół ds. rozliczeń PIS już w 2024 r składaliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd PKO SA który zawarł niekorzystną umowę menadżerską z Agnieszką Piesiewicz - żoną tego Piesiewicza - wskazała. - Wówczas nie dopatrzono się znamion przestępstwa. Dziś, przyznając nam rację, prokuratorzy wszczynają śledztwo – poinformowała posłanka.

Żądania Romana Giertycha

Roman Giertych, udostępniając post posłanki, zwrócił się bezpośrednio do prokuratora generalnego Waldemara Żurka oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podkreślił, że śledztwo zostało wszczęte z dwuletnim opóźnieniem i zażądał publicznych wyjaśnień.

- Czekamy na publicznie wyjaśnienie – napisał.

Poseł pytał także o powiązania między obecnym śledztwem a zarzutami postawionymi Radosławowi Piesiewiczowi.

- I czekamy również na publiczne wyjaśnienie przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dlaczego ta sprawa zostaje wszczęta dopiero dwa lata po zawiadomieniu? Dlaczego ją wszczęto dopiero po tym, jak Prokuratura Krajowa oddział w Katowicach postawił zarzuty Radosławowi P. - przekazał.

W kolejnym wpisie Giertych zaapelował bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wyrażając swoje oburzenie.

- Czekamy na wyjaśnienie. Zlekceważyliście państwo zawiadomienie grupy posłów, których ustawowym obowiązkiem jest inicjowanie również postępowań karnych. Kto za to odpowiada? - napisał.

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