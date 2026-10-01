Zapytali Trumpa o bazy sił USA w Polsce. Ten nagle wypalił na temat Nawrockiego, co o nim myśli!

Prezydent Trump zapytany o kwestię budowy amerykańskiej bazy w Polsce odparł: - Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć - powiedział. Wypowiedź ta padła w czasie rozmowy z dziennikarzami przed wylotem prezydenta Donalda Trumpa na spotkania wyborcze w Teksasie i Oklahomie.

To już drugi raz, gdy amerykański prezydent Donald Trump wypowiada się na temat potencjalnej bazy US Army w Polsce. Poprzednio kilka słów na ten temat umieścił on w sieci 17 września. We wpisie na platformie Truth Social wskazał, że „czynione są znaczne postępy” w tej sprawie, i dodał, że „jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce”.

Sprawa bazy US Army w Polsce. Szereg rozmów i spotkań

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz uznał wówczas, że decyzja w sprawie została „de facto podjęta”. Co więcej, zdaniem Marcina Przydacza Trump rozmawiał na ten temat z prezydentem Nawrockim podczas przyjęcia dla przywódców uczestniczących w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która odbyła się w drugiej połowie września.

Jeśli chodzi o stronę polską, to kilka dni temu na rozmowy dotyczące budowy bazy przyjechali do USA wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.

- My nie negocjujemy decyzji, czy baza ma być, czy jej nie będzie. Ta decyzja zapadła, ona jest wynikiem starań wielu polskich rządów, także wielu polskich prezydentów. Na te starania odpowiedział prezydent Trump - powiedział Paweł Zalewski 23 września.

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