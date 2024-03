Polacy chcą, aby Kaczyński odszedł na emeryturę? Są wyniki sondażu

Duda nie wyobrażał sobie dostania się do niewoli. "Nie ma opcji"

Niedawno Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie starał się przekonać delegatów PiS do wybrania go na kolejną kadencję prezesa partii. Być może obecny prezes przekona partyjnych kolegów, ale czy później przekona Polaków do swoich postulatów?

Jak wynika z najnowszego United Surveys dla Wirtualnej Polski 66,3 proc. badanych uważa, że przejście na emeryturę to odpowiednia decyzja dla Jarosława Kaczyńskiego. Z czego 59,3 proc. stanowiły odpowiedzi "zdecydowanie tak" i 7 proc. "raczej tak".

27,8 proc. badanych miało odmienne zdanie, z czego 21,8 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej nie", a jedynie 6 proc. "zdecydowanie nie". Warto jednak sprawdzić co na ten temat uważają tylko wyborcy PiS.

Większość wyborców PiS nie chce Jarosława Kaczyńskiego na emeryturze. Ale obóz niezadowolonych jest spory

Aż 58 proc. wśród badanych wyborców PiS uznało, że za wcześnie na emeryturę w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Jednak zdecydowanie przeciwko odejściu 75-latka było 12 proc. badanych, a odpowiedź "raczej nie" zaznaczyło 46 proc.

Jednocześnie aż 32 proc. badanych wyborców PiS popiera przejście Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. "Zdecydowanie tak" zaznaczyło 19 proc., a "raczej tak" 13 proc. Jednocześnie spory odsetek bo 10 proc. uznało, że nie ma zdania. Co ciekawe, niedługo po wyborach w 2023 roku doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy Marcin Mastalarek stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę.

Kaczyńskiego po NOGACH CAŁOWAĆ! Prezes PiS zostaje! ZATOPI polską prawicę? - Komentery