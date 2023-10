Człowiek Dudy i były rzecznik PiS wysłałby Kaczyńskiego na emeryturę?! Te słowa padły na żywo

Były rzecznik PiS wysłałby Kaczyńskiego na emeryturę! Wytłumaczył wszystko konkretnie

Doradca społeczny Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, był gościem radia Zet. Wszyscy patrzą teraz na to, co zrobi prezydent, jeśli chodzi o misję tworzenia nowego rządu. Mastalerek przyznał, że prezydent zaprosi na rozmowy przedstawicieli wszystkich komitetów, a zaproszenia zostaną wystosowane już dziś. Mastalrek odpowiadał także na inne pytania, dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Wprost został zapytany o to, czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę: - Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę? - padło pytanie, na co doradca prezydenta odparł stanowczo: - Tak. Drugie pytanie było równie ostre, a brzmiało: - PiS koncertowo zawalił tę kampanię?, z tym stwierdzeniem także zgodził się Marcin Mastalerek.

W drugiej części rozmowy Mastalerek rozwiną swoją myśl dotyczącą emerytury Kaczyńskiego:- Prezes Kaczyński o tym mówił sam, że po tej kadencji w 2025 roku (w tym roku kończy się kadencja Kaczyńskiego jako szefa PiS, przyp. red.) odejdzie na polityczną emeryturę. Natomiast, ważne jest, sukcesja jest czymś oczywistym. Jeśli będzie odchodził to nie tak, że mówi "z dnia na dzień odchodzę", tylko by w sposób odpowiedzialny przeprowadził tę partię, żeby wybrano takie kierownictwo, które da szanse na zwycięstwo.

Jego podejście może budzić zdziwienie, bo Mastalerek przed laty był posłem PiS, a nawet rzecznikiem tej partii w latach 2014-2015 więc zna formację od podszewki. Po odejściu z wielkiej polityki trafił do Orlenu, gdzie był dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w tym koncernie. We wrześniu 2020 powołany na doradcę społecznego prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Sonda Czy cieszysz się z wyników wyborów do Sejmu i Senatu 2023? Tak Nie