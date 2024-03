Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w partii jest niepodważalne. Władzę prezesa mógł skrócić tylko sam prezes. Nie zrobił tego, bo zobaczył jak wielu polityków jego formacji zaczęło przymierzać się do słynnego gabinetu przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. - Dziś jasno mówię: zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru – deklarował Kaczyński tygodnikowi „Sieci”. Z naszych informacji wynika, że przeważająca mogła być deklaracja Mateusza Morawieckiego (56 l.). Był premier powiedział w Radiu Zet, że chce wziąć udział w wyścigu o sukcesję, co zostało fatalnie odebrane w najbliższym otoczeniu Kaczyńskiego. Prezes chcąc uspokoić buldogi pod partyjnym dywanem ogłosił więc, że na kongresie w 2025 roku poprosi delegatów o poparcie. Oznacza to, że będzie kierował partią do 2029 roku, czyli do swoich 80 -tych urodzin.

- Prezes jest niezastąpiony. Jest wielkim strategiem, mężem stanu i jedyną osobą, która tak spaja środowiska prawicy – mówi Marek Suski (66 l.). Podobnego zdania jest Patryk Jaki (39 l.) z Suwerennej Polski. - To dobra wiadomość dla polskiej prawicy. Prezes wyciągał nas z jeszcze większych tarapatów niż jesteśmy w tej chwili. Pamiętamy czasy kiedy PiS miało poparcie na poziomie 20% - mówi eurodeputowany.

W obozie Zjednoczonej Prawicy trudno jednak nie odnotować tubalnego głosu Jana Krzysztofa Ardanowskiego (63 l.). Były minister rolnictwa mówił w Radiu Plus, że PiS nie podniesie się już z prezesem Kaczyńskim na czele - Nie podniesie się i mówię to bardzo otwarcie. Kaczyński jest osobą wybitną i może raz na parę pokoleń rodzi się ktoś o takiej przenikliwości i pewnej wizji. Ale jest w pewnym sensie i mówię to ze smutkiem odizolowany w dużej mierze przez swoje otoczenie od wiedzy o realnych problemach Polski - grzmi Ardanowski.

„Dobrą wiadomością” wieści od partyjnej konkurencji nazwał też premier. Jak wyjaśnia Grzegorz Napieralski (50 l.) z KO w największej partii opozycyjnej nadchodzą kolejne poważne problemy. - Twarzą tego co jest dla tej formacji negatywne jest Kaczyński. A jeszcze jeśli nie wyjdą mu wybory samorządowe i europejskie to pogłębi kryzys wewnętrzny i ludzie będą odchodzili z PiS - mówi był szef SLD.

Tymczasem eksperci nie mają w tej sprawie jednoznacznego zdania. - Ta deklaracja podtrzymuje gasnącą mobilizację w PiS. Wcale nie musi być spełniona. Jest to też wyraz słabości tego środowiska, które wisi na Kaczyńskim. Nie zbudował żadnego mechanizmu sukcesji – uważa prof. Andrzej Rychard (73 l.). Z kolei dr Adam Kądziela (30 l.) twierdzi, że PiS kontynuuje strategię, która zaprowadziła tę partię do ław opozycyjnych. - Jest to jednak sposób na utrzymanie w ryzach partii, której w kolejnych miesiącach mógłby grozić rozpad – uważa ekspert.

