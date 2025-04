Pokłócili się o hulajnogę Sławomira Mentzena. „Hulajnoga to jest Michałek”!

– Jeżeli chodzi o Trzaskowskiego i bezpieczeństwo, to wszystko mówi ta sytuacja, iż z mediów się dowiedział, że rosyjska spółka dostarcza gaz czy inne rzeczy związane z energią dla spółek zajmujących się transportem w Warszawie. I ta jego teatralna narada z generałami przy specjalnej scenografii, zrobiona w jakimś studiu filmowym, ona mówi wszystko. To jest człowiek, który z kwestiami bezpieczeństwa nie miał dotychczas do czynienia i w tych sprawach jest zwyczajnym pozerem, pozbawionym sukcesów w swoim własnym mieście. (…) Jeżeli chodzi o kampanię Sławomira Mentzena, hulajnoga to jest Michałek – komentował Krzysztof Bosak.