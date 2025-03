Będzie sekcja zwłok Barbary Skrzypek? Stanowcza opinia senatora Kwiatkowskiego

- Moim zdaniem trzeba absolutnie i bardzo poważnie rozważyć przeprowadzenie sekcji zwłok. Zakładam, że prokuratura będzie się kontaktować z rodziną. Z punktu widzenia zawsze jest to trudna decyzja. Sekcja zwłok mogłaby odpowiedzieć w sensie medycznym, co było przyczyną zgonu. Sekcja zwłok na pewno może odpowiedzieć, co nie było przyczyną zgonu - stwierdził senator.