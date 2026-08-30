Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą tej zbrodni, uznawanej za jeden z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej.

W uroczystościach uczestniczą rodziny pomordowanych oraz wysocy przedstawiciele władz Polski i Ukrainy, m.in. wicemarszałek Sejmu i wiceminister kultury.

Szczątki, ekshumowane w lipcu i sierpniu, zostaną złożone na polskim cmentarzu w Ostrówkach, w istniejącej już mogile zbiorowej.

Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach

Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie w niedzielę (30 sierpnia) rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Wydarzenie ma charakter państwowy i religijny, a jego kulminacją jest złożenie trumien na polskim cmentarzu w Ostrówkach. To symboliczny moment, na który rodziny pomordowanych czekały przez lata.

Szczątki ofiar, ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, zostaną złożone w jednej z dwóch istniejących już na cmentarzu mogił zbiorowych. Powstały one w wyniku poprzednich prac ekshumacyjnych, które miały miejsce w latach 1992, 2011 oraz 2015. Dla lokalnej społeczności i potomków ofiar jest to dopełnienie procesu przywracania godności zamordowanym przodkom.

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Kto reprezentował Polskę i Ukrainę na pogrzebie?

Uroczystości zgromadziły liczne delegacje państwowe, co podkreśla rangę wydarzenia w kontekście relacji bilateralnych. Stronie polskiej przewodniczą wysocy rangą urzędnicy państwowi. Wśród nich znaleźli się m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Karol Polejowski.

Na miejscu obecni byli również politycy zaangażowani w dialog polsko-ukraiński: były premier Mateusz Morawiecki oraz Paweł Kowal, pełniący funkcję przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych i szefa Rady ds. Współpracy z Ukrainą. Stronę ukraińską reprezentował m.in. wiceminister kultury Iwan Werbycki. Wspólny udział przedstawicieli obu państw jest odczytywany jako ważny sygnał w procesie historycznego pojednania.

Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej – tragiczny epizod zbrodni wołyńskiej

Niedzielne uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tragicznych wydarzeń w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które rozegrały się pod koniec sierpnia 1943 roku. Obie wsie zostały wówczas spacyfikowane przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Zginęła w nich niemal cała polska ludność – według szacunków historyków zamordowano ponad 1000 osób, w tym kobiety i dzieci.