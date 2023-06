PO coraz bliżej PiS, koszmar Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

Jarosław Kaczyński ujawnia, dlaczego naprawdę wraca do rządu

Pokaz jedności Kaczyńskiego. Ujawniamy, co wydarzy się na konwencji PiS w Bogatyni!

Na kilka miesięcy przed wyborami PiS wciąż może cieszyć się z pierwszego miejsca w najnowszym badaniu, ale przewaga zdecydowanie topnieje. Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego znajduje się PO, która po marszu 4 czerwca nabrała wiatru w żagle i zaczyna nadawać ton kampanii przedwyborczej. Co ciekawe, zyskuje również Konfederacja, która może liczyć na dwucyfrowy wynik. Do Sejmu weszłaby również Lewica. Z kolei Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza czeka prawdziwy koszmar. Zgodnie z najnowszym sondażem, Trzecia Droga znalazłaby się poza parlamentem - dla koalicji próg wyborczy to 8 procent. Szczegółowe wyniki badania prezentują się następująco:

PiS - 33 proc.

KO - 31 proc.

Konfederacja - 12 proc.

Lewica - 8 proc.

Trzecia Droga - 7 proc.

W najbliższy weekend dwie największe partie stoczą korespondencyjny pojedynek. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w Bogatyni, z kolei we Wrocławiu odbędzie marsz Koalicji Obywatelskiej.

B.BUDKA: KOSINIAK I HOŁOWNIA NIE DOTARLI DO MIKROFONU, A MIELI PRZEMAWIAĆ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.