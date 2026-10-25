Po co tak naprawdę polskim politykom immunitet? Wyjaśniamy, co ma na celu

Immunitet nie jest przywilejem osobistym, lecz mechanizmem mającym na celu zapewnienie niezależności funkcjonowania organów państwowych (np. parlamentu, sędziów) przed naciskami zewnętrznymi i arbitralnością władzy.

W polskim prawie wyróżnia się dwa główne rodzaje immunitetu: materialny (chroniący działania ściśle związane z wykonywaniem mandatu, o charakterze trwałym) oraz formalny (chroniący przed postępowaniem karnym i zatrzymaniem w sprawach niezwiązanych z mandatem, o charakterze czasowym).

mmunitet nie oznacza bezkarności; może zostać uchylony przez właściwą izbę parlamentu na wniosek organów ścigania (wymagane jest poparcie bezwzględnej większości) lub dobrowolnie zrzeczony się przez osobę nim objętą. Istnieją również wyjątki pozwalające na zatrzymanie na gorącym uczynku.

W polskim porządku prawnym immunitet nie jest przywilejem indywidualnym, lecz mechanizmem służącym zapewnieniu niezależności i efektywności funkcjonowania organów państwowych. Jego podstawowym celem jest ochrona parlamentarzystów, senatorów oraz sędziów przed nieuzasadnionymi naciskami ze strony władzy wykonawczej, organów ścigania czy innych grup wpływu. Ustawodawca uzasadnia jego istnienie także potrzebą ochrony opozycji parlamentarnej przed arbitralnością większości rządzącej, co ma zapobiegać instrumentalnemu wykorzystywaniu aparatu państwowego do paraliżowania pracy parlamentu, gwarantując swobodę wypowiedzi i kontroli poselskiej.

Immunitet materialny

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia immunitet materialny, który obejmuje działania parlamentarzysty ściśle związane z pełnieniem jego mandatu. Do zakresu tej ochrony zalicza się między innymi uczestnictwo w głosowaniach, wystąpienia na forum Sejmu czy Senatu, składanie interpelacji oraz aktywność w pracach komisji parlamentarnych. Jest to forma ochrony o charakterze trwałym, nieustającej nawet po zakończeniu kadencji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy poseł lub senator, w ramach swojej działalności, naruszy dobra osobiste osób trzecich, np. poprzez zniesławienie. Wówczas, aby pociągnąć go do odpowiedzialności sądowej, konieczna jest zgoda odpowiedniej izby parlamentu.

Immunitet formalny

Immunitet formalny to drugi typ ochrony, obejmujący czyny niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem funkcji parlamentarzysty, takie jak potencjalne wykroczenia czy przestępstwa o charakterze karnym. Dzięki niemu, bez uprzedniej zgody Sejmu lub Senatu, niemożliwe jest wszczęcie postępowania karnego wobec osoby objętej tą ochroną, ani jej zatrzymanie czy aresztowanie. Ta forma immunitetu jest czasowa i wygasa z chwilą zakończenia kadencji parlamentarnej. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie trwania mandatu bieg terminów przedawnienia w odniesieniu do potencjalnych przestępstw zostaje zawieszony.

Uchylenie i zrzeczenie się immunitetu

Ważne jest, aby podkreślić, że immunitet nie jest równoznaczny z bezkarnością. Każda z izb parlamentu dysponuje uprawnieniem do uchylenia tej ochrony wobec swojego członka. Dzieje się to zazwyczaj na wniosek prokuratury lub innych organów ścigania i wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów posłów lub senatorów. Ponadto, sam polityk ma możliwość dobrowolnego zrzeczenia się immunitetu, co często ma miejsce w celu złożenia wyjaśnień przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Wyjątki od reguł

System prawny przewiduje również szczególne procedury w sytuacjach, gdy polityk objęty immunitetem zostanie ujęty na gorącym uczynku popełniania przestępstwa. W takim przypadku, jeśli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, organy ścigania mogą podjąć natychmiastowe działania. Niemniej jednak, o każdym takim zdarzeniu należy bezzwłocznie powiadomić marszałka Sejmu lub Senatu, który posiada uprawnienie do nakazania natychmiastowego zwolnienia zatrzymanej osoby.

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