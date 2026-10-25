Seniorze! Uważaj, na podwyżkę renty wdowiej. Możesz stracić kolejny dodatek

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-25 3:14

Obietnice wyższych wypłat dla emerytów w 2027 r. brzmią optymistycznie, jednak dla niektórych osób realizacja tych zapowiedzi może oznaczać również rozczarowanie. Wszystko przez progi dochodowe. Niedawno informowaliśmy, jak zapowiedziana podwyżka renty wdowiej może negatywnie wpłynąć na czternastkę. Aktualnie omówimy wpływ podwyżki na 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Seniorka czytająca książkę. Na miniaturze banknot 200 złotych. O pułapkach w rentach wdowich czytaj na SE Polityka.
Autor: shox/cottonbro/ Pexels.com Starsza kobieta w okularach czytająca książkę w domu, na pierwszym planie banknot 200 zł. Symbolika dla artykułu o ryzyku chwilówek i pożyczek pozabankowych dla seniorów, dostępnego na portalu Super Biznes.
  • Od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia wzrośnie, bo podwyższony zostanie wskaźnik drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co da średnio ok. 252 zł brutto więcej miesięcznie.
  • Wyższy dochód może jednak obniżyć lub całkowicie zabrać dodatek 500 plus dla osób niesamodzielnych, ponieważ świadczenie to jest uzależnione od progów dochodowych.
  • W praktyce część seniorów zyska na papierze wyższą rentę wdowią, ale straci równowartość tej podwyżki w dodatku 500 plus, przez co realny bilans finansowy wyniesie zero.

Renta wdowia z 500 plus

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie tzw. renta wdowia — czyli prawo do łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wskaźnik drugiego otrzymywanego świadczenia podniesie się z 15 proc. do 25 proc., co zwiększy przeciętną rentę wdowią o około 252,73 zł brutto miesięcznie.

Mimo że te podwyżki są przez wdowców wyczekiwane, w praktyce mogą doprowadzić do pomniejszenia lub całkowitej utraty przysługującego im dodatku: 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mechanizm ten wynika z progów dochodowych, od których zależy wypłata świadczenia. Pełna kwota 500 plus dla niesamodzielnych przyznawana jest wtedy, gdy łączny dochód brutto seniora nie przekracza 2187,67 zł, a wyższy próg odcinający dodatek wynosi 2687,67 zł brutto. Choć w marcu progi te wzrosną po waloryzacji odpowiednio do około 2274,30 zł oraz 2794,10 zł brutto, nakładająca się podwyżka renty wdowiej może wypchnąć część osób poza wyznaczone limity.

Uwaga! Podwyżka renty wdowiej może obniżyć 14. emeryturę

Konkretne wyliczenia

Przykład? Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, otrzymuje rentę wdowią wysokości 2300 zł brutto (w tym 300 zł z tytułu 15 proc. renty po mężu). Jej dodatek 500 plus dla niesamodzielnych wynosi dziś 387,67 zł brutto (500 zł pomniejszone o kwotę przekroczenia progu). Od stycznia 2027 r., dzięki podniesieniu wskaźnika renty wdowiej do 25 proc., jej miesięczna renta wdowia wzrośnie do 2500 zł brutto. Wyższa renta wdowia oznacza wyższy dochód - w efekcie wypłacane 500 plus spadnie do 187,67 zł brutto. Choć renta wdowia wzrosła na papierze o 200 zł, o dokładnie tyle samo spadło 500 plus, przez co bilans w portfelu seniora wyniesie zero złotych

Prezes się wyprowadził, kuzyn Jan Maria Tomaszewski randkuje
Galeria zdjęć 39
STANDUPER KOWALSKI I REAKCJE RZĄDU!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki