Seniorze! Uważaj, na podwyżkę renty wdowiej. Możesz stracić kolejny dodatek

Od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia wzrośnie, bo podwyższony zostanie wskaźnik drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co da średnio ok. 252 zł brutto więcej miesięcznie.

Wyższy dochód może jednak obniżyć lub całkowicie zabrać dodatek 500 plus dla osób niesamodzielnych, ponieważ świadczenie to jest uzależnione od progów dochodowych.

W praktyce część seniorów zyska na papierze wyższą rentę wdowią, ale straci równowartość tej podwyżki w dodatku 500 plus, przez co realny bilans finansowy wyniesie zero.

Renta wdowia z 500 plus

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie tzw. renta wdowia — czyli prawo do łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wskaźnik drugiego otrzymywanego świadczenia podniesie się z 15 proc. do 25 proc., co zwiększy przeciętną rentę wdowią o około 252,73 zł brutto miesięcznie.

Mimo że te podwyżki są przez wdowców wyczekiwane, w praktyce mogą doprowadzić do pomniejszenia lub całkowitej utraty przysługującego im dodatku: 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mechanizm ten wynika z progów dochodowych, od których zależy wypłata świadczenia. Pełna kwota 500 plus dla niesamodzielnych przyznawana jest wtedy, gdy łączny dochód brutto seniora nie przekracza 2187,67 zł, a wyższy próg odcinający dodatek wynosi 2687,67 zł brutto. Choć w marcu progi te wzrosną po waloryzacji odpowiednio do około 2274,30 zł oraz 2794,10 zł brutto, nakładająca się podwyżka renty wdowiej może wypchnąć część osób poza wyznaczone limity.

Uwaga! Podwyżka renty wdowiej może obniżyć 14. emeryturę

Konkretne wyliczenia

Przykład? Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, otrzymuje rentę wdowią wysokości 2300 zł brutto (w tym 300 zł z tytułu 15 proc. renty po mężu). Jej dodatek 500 plus dla niesamodzielnych wynosi dziś 387,67 zł brutto (500 zł pomniejszone o kwotę przekroczenia progu). Od stycznia 2027 r., dzięki podniesieniu wskaźnika renty wdowiej do 25 proc., jej miesięczna renta wdowia wzrośnie do 2500 zł brutto. Wyższa renta wdowia oznacza wyższy dochód - w efekcie wypłacane 500 plus spadnie do 187,67 zł brutto. Choć renta wdowia wzrosła na papierze o 200 zł, o dokładnie tyle samo spadło 500 plus, przez co bilans w portfelu seniora wyniesie zero złotych.

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