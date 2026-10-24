Partie Ziobry wykreślone z rejestru! Tak miał uniknąć kosztów

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
2026-10-24 14:20

Dwie partie Zbigniewa Ziobry wykreślone z rejestru! Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, za zaskakującą decyzją sądu może stać celowy manewr polityka. Solidarna Polska i Suwerenna Polska przestały pobierać składki, a ich formalna likwidacja oznaczałaby koszty. Ziobro miał znaleźć tańszy sposób na zamknięcie obu ugrupowań.

Zbigniew Ziobro w ciemnym płaszczu i bordowym krawacie. O wykreśleniu jego partii z rejestru przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: ART SERVICE / Super Express Zbigniew Ziobro
  • Sąd Okręgowy formalnie wykreślił Solidarną Polskę i Suwerenną Polskę z rejestru partii, zamykając ważny etap w polityce Zbigniewa Ziobry.
  • Powód? Celowe niezłożenie sprawozdań finansowych – to nie zaniedbanie, lecz zamierzony krok do likwidacji ugrupowań.
  • Odkryj kulisy tej zaskakującej strategii i dowiedz się, dlaczego Ziobro wybrał najtańszy sposób na zakończenie działalności swoich partii.

To formalny koniec ważnego rozdziału w politycznej działalności Zbigniewa Ziobry. Po niemal 15 latach od powstania Solidarnej Polski warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wykreśleniu ugrupowania z ewidencji partii politycznych. Taki sam los spotkał Suwerenną Polskę, pod której szyldem politycy Ziobry działali w ostatnich latach.

O ustaleniach poinformowała w sobotę, 24 października, „Rzeczpospolita”. Jak podaje dziennik, postanowienia zapadły 9 października 2026 roku. Nie są jeszcze prawomocne, co oznacza, że formalnie istnieje możliwość ich zaskarżenia. Najbardziej zaskakująca jest jednak przyczyna wykreślenia obu ugrupowań. Według „Rz” nie chodzi o przypadkowe zaniedbanie, lecz o świadomą decyzję dotyczącą dokumentów finansowych.

Ziobro miał celowo nie złożyć sprawozdań

Z ustaleń dziennika wynika, że w 2026 roku Solidarna Polska i Suwerenna Polska nie złożyły wymaganych sprawozdań finansowych. Zdaniem „Rzeczpospolitej” miało to być działanie zamierzone, prowadzące do zakończenia formalnego funkcjonowania obu partii. W poprzednich latach ugrupowania przekazywały dokumenty finansowe Państwowej Komisji Wyborczej, jednak były one regularnie odrzucane. Tym razem sprawozdania w ogóle nie wpłynęły.

To istotna różnica, ponieważ obowiązki sprawozdawcze dotyczą partii figurujących w ewidencji, niezależnie od tego, czy prowadzą intensywną działalność polityczną. Brak wymaganych dokumentów może prowadzić do wykreślenia ugrupowania z rejestru. Według „Rz” Zbigniew Ziobro mógł odwołać się od postanowień sądu. Gazeta ocenia jednak, że najprawdopodobniej z tej możliwości nie skorzystał. Nie jest to równoznaczne z oficjalnym potwierdzeniem rezygnacji z odwołania.

Najpierw zmiana nazwy, później połączenie z PiS

Historia obu ugrupowań pokazuje, że polityczne deklaracje nie zawsze idą w parze z formalnościami. W 2023 roku podczas konwencji w warszawskiej hali Expo XXI środowisko Zbigniewa Ziobry ogłosiło zmianę Solidarnej Polski w Suwerenną Polskę. Nowy szyld miał oznaczać kolejny etap działalności politycznej.

Rok później, podczas kongresu w Przysusze, ogłoszono połączenie Suwerennej Polski z Prawem i Sprawiedliwością. Przedstawiciele obu środowisk podpisali wspólną deklarację ideową, a politycy ugrupowania Ziobry przeszli do PiS. Problem polegał na tym, że za politycznym zjednoczeniem nie poszło formalne wykreślenie partii z ewidencji. W rezultacie Solidarna Polska i Suwerenna Polska nadal figurowały w sądowym rejestrze, choć ich działacze funkcjonowali już w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego Ziobro miał wybrać taki sposób likwidacji partii?

Kulisy tej decyzji „Rzeczpospolita” opisywała już w kwietniu. Według informatorów dziennika po zjednoczeniu z PiS ugrupowania przestały pobierać składki członkowskie, a ich formalne rozwiązanie wiązałoby się z kosztami. W tej sytuacji niezłożenie sprawozdań finansowych miało zostać uznane za najprostszy i najtańszy sposób zakończenia działalności obu partii. Taką wersję wydarzeń przedstawili gazecie rozmówcy z otoczenia byłego ministra sprawiedliwości.

Postanowienia warszawskiego sądu z 9 października oznaczają więc kolejny krok w formalnym zamykaniu historii ugrupowań Zbigniewa Ziobry. Nie są jednak równoznaczne z zakończeniem działalności politycznej ich dawnych członków, którzy wcześniej dołączyli do PiS. Ostateczne wykreślenie Solidarnej Polski i Suwerennej Polski będzie możliwe po uprawomocnieniu się sądowych decyzji.

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