Córka byłego premiera Węgier, Viktora Orbana, z mężem i dziećmi opuściła kraj, ostatecznie osiedlając się w Londynie po nieudanym planie zamieszkania w USA.

Jednocześnie trwa pośpieszna wyprzedaż ich znaczącego majątku na Węgrzech, co wywołuje pytania o prawdziwe powody nagłego wyjazdu rodziny.

Odkryj, dlaczego rodzina Orbana wycofuje się z Węgier w cieniu śledztw i obaw elit przed inwigilacją.

Najpierw Stany Zjednoczone, później Wielka Brytania. Rahel Orban, córka byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana, wraz z mężem Istvanem Tiborczem i dziećmi opuściła Węgry. Według ustaleń portalu śledczego VSquare rodzina ostatecznie zamieszkała w Londynie, choć początkowo jej plany wyglądały inaczej. Pod koniec sierpnia 2025 roku małżeństwo przeniosło się do USA. Już we wrześniu zostało jednak zauważone w londyńskiej dzielnicy Covent Garden. Informację o przeprowadzce do brytyjskiej stolicy miało potwierdzić portalowi kilka niezależnych źródeł.

Jeden z rozmówców VSquare twierdzi, że na zmianę planów mogły wpłynąć obawy o bezpieczeństwo rodziny w Stanach Zjednoczonych, związane z oceną sytuacji politycznej Donalda Trumpa, sojusznika Viktora Orbana. Według tych doniesień dzieci małżeństwa zapisano do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii. Nie jest to jednak oficjalnie potwierdzony powód przeprowadzki. Londyn ma jeszcze jedną zaletę z punktu widzenia rodziny: jest znacznie bliżej Budapesztu niż Stany Zjednoczone, co ułatwia prowadzenie spraw biznesowych.

„Wszystko jest na sprzedaż”. Co dzieje się z majątkiem rodziny Orbana?

Największe zainteresowanie budzą jednak doniesienia dotyczące interesów małżeństwa na Węgrzech. Jak informuje VSquare, Rahel Orban i Istvan Tiborcz mają podejmować działania zmierzające do ograniczenia swojego majątku w kraju.

Wszystko jest na sprzedaż. Starają się zostawić na Węgrzech jak najmniej aktywów – przekazała portalowi osoba, która według dziennikarzy zna parę osobiście.

VSquare przypomina, że biznesy małżeństwa rozwijały się w okresie wieloletnich rządów Viktora Orbana. Według portalu istotne znaczenie miały w tym czasie kontrakty publiczne i przedsięwzięcia korzystające ze wsparcia państwa. Nie wiadomo jednak, które konkretnie aktywa zostały już sprzedane, jaka jest ich wartość ani czy małżeństwo zamierza całkowicie wycofać się z działalności gospodarczej na Węgrzech. Informacje o planowanej wyprzedaży opierają się na relacjach źródeł dziennikarskich.

Dawni współpracownicy Orbana obawiają się śledztw

Doniesienia o planach majątkowych rodziny byłego premiera pojawiają się w czasie, gdy węgierskie organy ścigania prowadzą postępowania dotyczące osób związanych z poprzednią władzą. Według VSquare część przedsiębiorców, którzy wcześniej należeli do wpływowych kręgów biznesowych, obawia się, że również znajdzie się w zainteresowaniu śledczych.

Portal informuje m.in. o zatrzymaniu Daniela Jellinka, byłego partnera biznesowego Istvana Tiborcza, podejrzewanego o korupcję. Według źródeł dziennikarskich Jellinek miał rozważać współpracę z organami ścigania i przekazanie informacji o dawnych powiązaniach biznesowych. Nie oznacza to jednak, że wobec Rahel Orban lub jej męża postawiono zarzuty.

Zmieniają numery telefonów. Boją się Pegasusa

Nie tylko wyjazd córki Viktora Orbana zwrócił uwagę dziennikarzy. VSquare ujawnił również nietypowe zachowanie części osób związanych z dawnymi elitami polityczno-biznesowymi na Węgrzech. Mają one wymieniać swoje numery telefonów na amerykańskie, rozpoczynające się od prefiksu +1. Powodem są obawy przed oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus. System opracowany przez izraelską firmę NSO Group był w przeszłości wykorzystywany na Węgrzech do inwigilacji dziennikarzy, aktywistów i osób krytycznych wobec ówczesnej władzy.

Według ustaleń VSquare producent oprogramowania zabronił swoim klientom infekowania telefonów z amerykańskimi numerami. Część biznesmenów ma więc traktować zmianę numeru jako dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną inwigilacją. Jest jednak istotny szczegół. Źródła portalu w węgierskich służbach bezpieczeństwa twierdzą, że obecne władze w Budapeszcie nie mają już umowy na korzystanie z Pegasusa. Nie ma zatem potwierdzenia, że osoby zmieniające numery telefonów są obecnie śledzone przy użyciu tego systemu.

Czy rodzina Orbana potwierdziła przeprowadzkę?

Przedstawiciele firmy BDPST Group, związanej z Istvanem Tiborczem, potwierdzili w odpowiedzi dla węgierskiego portalu Telex, że małżeństwo od ponad roku mieszka poza Węgrami. Nie potwierdzili jednak oficjalnie, że rodzina osiedliła się na stałe w Londynie. Tym samym informacje o nowym miejscu zamieszkania, zapisaniu dzieci do brytyjskich szkół oraz planowanej sprzedaży majątku pozostają ustaleniami dziennikarskimi opartymi na relacjach informatorów VSquare.

Dla węgierskiej opinii publicznej doniesienia są szczególnie interesujące ze względu na wieloletnie związki biznesowe rodziny z otoczeniem Viktora Orbana. To, czy zapowiadana wyprzedaż aktywów rzeczywiście nastąpi, będzie można ocenić dopiero na podstawie konkretnych transakcji.

Złoty Laur 2026 - Aleś Bialacki