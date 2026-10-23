Nowe świadczenie dla seniorów. Otrzymać można nawet 30 000 zł rocznie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-23 4:34

Rusza program finansowania świadczeń opiekuńczych dla osób w wieku 65 plus, czyli Bon Senioralny. Program ma zapewnione finansowanie na lata 2026-2028. Seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy opiekuna, którego opłaci gmina. Dostać będzie można na ten cel maksymalnie 2500 zł na miesiąc, czyli do 30 tys. zł rocznie.

Splecione dłonie starszej osoby siedzącej w fotelu. O szczegółach Bonu Senioralnego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Pixabay.com
  • Bon Senioralny to świadczenie dla osób 65+, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i mogą otrzymać pomoc opiekuna o wartości do 2500 zł miesięcznie.
  • Program działa tylko w gminach, które do niego przystąpią, a wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, przedstawiając dochody z ostatnich trzech miesięcy.
  • Seniorzy niespełniający kryterium dochodowego lub korzystający z innych form opieki nie mogą skorzystać z programu. 

Czym jest Bon Senioralny?

Bon Senioralny to nowe świadczenie dla osób 65 plus, które są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Program zapewni pomoc opiekuna – od zakupów i sprzątania po higienę i pomoc w dojeździe np. do lekarza. Senior będzie mógł skorzystać z opieki, której wartość wyniesie maksymalnie 2500 zł miesięcznie.

Na razie program działa w wybranych gminach, które do niego przystąpią i zatrudnią profesjonalnych opiekunów. Aby otrzymać świadczenie, średni miesięczny dochód seniora z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekraczać 3410 zł. Z programu nie skorzystają osoby, które przebywają w DPS-ach, ZOL-ach czy korzystają z programów asystenckich.

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To pierwszy krok na drodze do zbudowania profesjonalnego wsparcia dla osób starszych. Dużo zależy od tego, czy gminy podejmą się działań i czy będą chętni opiekunowie, zwłaszcza że proponowana stawka godzinowa jest niewielka. Czyli dobrze, że program ruszył, choć mamy świadomość, że jego założenia mogą nie być wystarczające – komentuje dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

Jak dostać nowe świadczenie?

Jak wystąpić o Bon Senioralny? Wniosek składa się w lokalnym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – może to zrobić sam senior, członek rodziny albo pełnomocnik. Trzeba przygotować dokumenty potwierdzające dochód z ostatnich trzech miesięcy. Po złożeniu wniosku gmina ma 30 dni na jego rozpatrzenie, a w tym czasie urzędnicy mogą odwiedzić seniora w domu, żeby ocenić zakres potrzeb. Jeśli decyzja będzie pozytywna, gmina ustala harmonogram wizyt opiekuna i podpisuje umowę. Pomoc jest przyznawana na stałe, bez konieczności ponownego składania wniosków.

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