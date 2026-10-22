Lawina komentarzy po odrzuceniu przez Sejm pomysłu PSL. "Tyle z klęczenia przed Tuskiem"

Pomysł PSL nie spotkał się z aprobatą większości posłów. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego trafił do Sejmu w lipcu 2025 z inicjatywy PSL i przewidywał zniesienie zasady dwukadencyjności dotyczącej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W czwartkowym głosowaniu za przyjęciem nowelizacji Kodeksu wyborczego głosowało 213 posłów, przeciw - 215 posłów, a dziewięciu posłów wstrzymało się od głosu.

Patrząc na poszczególne ugrupowania to nowelizację poparło 145 posłów KO, 4 było przeciw. Nowelizację poparli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PSL, czyli 31.Przeciwni nowelizacji byli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS tj. 141 oraz klubu Rozwój Plus czyli 39 osób.

12 posłów klubu Lewicy było za nowelizacją, sześciu przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. W Konfederacji za było pięciu posłów, przeciw siedmiu, a czterech wstrzymało się od głosu.

Spośród polityków Centrum 12 osób było za nowelizacją, a dwóch przeciw. Sześciu posłów Polski 2050 poparło zmianę, trzech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Wśród posłów niezrzeszonych jeden był „za”, czterech „przeciw”, jeden wstrzymał się od głosu. Jeden poseł koła Demokracja Bezpośrednia opowiedział się za przyjęciem noweli Kodeksu wyborczego, a trzech polityków tej formacji było przeciw. Przeciw przyjęciu noweli było też czterech posłów koła Razem, a także dwóch Konfederacji Korony Polskiej.

PSL od razu po głosowaniu zareagował wskazując, że skoro tak, to Polskie Stronnictwo Ludowe wychodzi z propozycją dwóch kadencji dla posłów i senatorów. W sieci od razu ruszyła lawina komentarzy odnoszących się do sytuacji PSL.

Posłanka Olga Semeniuk-Patkowska napisała o "klęsce PSL": - Obroniliśmy dwukadencyjność w samorządach. Cały klub Rozwój Plus głosował przeciwko zniesieniu obecnych przepisów. Klęska PSL.

Franciszek Sterczewki z KO zaznaczył, że to dobre wieści: - Dobre wieści dla lokalnej demokracji! Sejm zdecydował, że dwukadencyjność w samorządach zostaje. Dlatego (niestety wbrew niektórym), ale z pełnym przekonaniem głosowałem za utrzymaniem tej zasady.

A Sebastian Łukaszewicz z PiS napisał ostro: - PSL sam sobie zrobił polityczną aborcję. Przy zmianach aborcyjnych pomogli koalicji, a ich projekt zniesienia dwukadencyjności wylądował w koszu. Tyle z klęczenia przed Tuskiem. Zasady podeptane, stołki niezałatwione, a ludowcy wydymani. Tak wygląda wasza skuteczność. Koniczynę możecie już zamienić na listek figowy. Będzie czym zakryć wstyd.

PSL sam sobie zrobił polityczną aborcję. Przy zmianach aborcyjnych pomogli koalicji, a ich projekt zniesienia dwukadencyjności wylądował w koszu. Tyle z klęczenia przed Tuskiem. Zasady podeptane, stołki niezałatwione, a ludowcy wydymani. Tak wygląda wasza skuteczność. Koniczynę możecie już zamienić na listek figowy. Będzie czym zakryć wstyd.— 🇵🇱Sebastian Łukaszewicz (@S_Lukaszewicz) October 22, 2026

Poseł Maciej Konieczny z Razem zaś wręczył Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi... małą, złotą betoniarkę: - Chciałbym wręczyć tę złotą betoniarkę w nagrodę za zabetonowanie polskiego samorządu.

Kosiniak-Kamysz dostał złotą betoniarkę za zabetonowanie polskich samorządów XDDDDD https://t.co/3lIfk3NP2G— chrzanik (@chrzanikx) October 22, 2026