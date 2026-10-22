Koniec z nieograniczonymi stawkami dla lekarzy. Sejm przegłosował nowe limity wynagrodzeń

Przyjęte przepisy stanowią element większego planu reform, o którym już w lipcu wspominała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Nowelizacja obejmuje zasady finansowania opieki medycznej ze środków publicznych oraz modyfikuje kilka innych pokrewnych aktów prawnych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, łączny czas wykonywania obowiązków zawodowych przez personel medyczny zostanie odgórnie ograniczony i nie przekroczy równowartości dwóch pełnych etatów. Dodatkowo wprowadzono wymóg, by lekarze, pielęgniarki, a także fizjoterapeuci, położne i ratownicy medyczni posiadali zatrudnienie w wymiarze przynajmniej połowy etatu. Z kolei podjęcie dodatkowej aktywności zarobkowej w innej placówce będzie bezwzględnie wymagało uzyskania zgody od dotychczasowego pracodawcy.

Sejm ogranicza zarobki personelu medycznego. Maksymalna kwota za godzinę pracy ustalona

Przegłosowany dokument ustala sztywny górny próg wynagrodzenia za jedną godzinę pracy, który wyliczono jako jedną dwudziestą minimalnej pensji krajowej brutto, co daje kwotę około 240 złotych. W przypadku łączenia obowiązków na dwóch etatach miesięczna wypłata zatrzyma się na poziomie szesnastokrotności płacy minimalnej, czyli maksymalnie na kwocie około 76 900 zł brutto. Warto przy tym zaznaczyć, że do limitów tych nie wlicza się ewentualnych nagród za staż pracy, trzynastek czy odpraw wypłacanych w związku z zakończeniem umowy.

Nowe prawo dopuszcza wyższe podstawowe limity w postaci dwunastokrotności minimalnej krajowej dla osób na stanowiskach kierowniczych. Mimo to, całkowity próg szesnastokrotności przy łączeniu zatrudnienia na dwóch etatach pozostanie bezwzględnie obowiązujący również dla kadry zarządzającej.

W ramach przegłosowanej przez posłów ustawy znacząco zwiększono również bezpośrednie możliwości kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaktualizowane przepisy rozszerzają dodatkowo dotychczasowy obszar działań i kompetencji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.