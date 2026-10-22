Wszczęto śledztwo ws. wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP.
2026-10-22 17:49

Prokurator Okręgowy w Szczecinie wszczął śledztwo ws. wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Śledztwo zostało wszczęte w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy to wydarzeń, do których doszło w piątek (16.10) przed TK.

Sytuacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Autor: Paweł Supernak/ PAP Sytuacja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo ws. tego, co wydarzyło się przed tygodniem, chodzi o sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym. Śledztwo w sprawie wydarzeń w okolicy siedziby TK z 16 października zostało zainicjonowane zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Prokuratura poinformowała, że pierwszy z czynów objętych śledztwem dotyczy „nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki Policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych”.

Drugi polegał na „prezentowaniu pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec Prezesa Rady Ministrów”. Chodzi więc o podejrzenie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz Prezesa Rady Ministrów.

Ostatni z czynów polegał na kierowaniu wobec funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie w rejonie siedziby TK gróźb bezprawnych wszczęcia postępowania karnego w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych.

Jak przekazała prokuratura: - Opisane czyny zostały popełnione na szkodę funkcjonariuszki Policji, innych nieustalonych funkcjonariuszy Policji oraz Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczyła, że w toku śledztwa wyjaśniony zostanie przebieg i okoliczności przedmiotowych zdarzeń, w tym charakter, treść i kontekst opublikowanych materiałów oraz wypowiedzi pod kątem zaistnienia znamion opisanych przestępstw.

Trybunał Konstytucyjny
Galeria zdjęć 15

W związku ze sporem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibą instytucji trwają protesty środowisk prawicowych. Podczas piątkowej manifestacji doszło do ataku na policjantkę

W poniedziałek (19.10) list do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek skierował szef KGP gen. insp. Marek Boroń, który podkreślił, że fala nienawiści, jaka wylała się w internecie na funkcjonariuszy, skłoniły go do zabrania głosu.

Również w poniedziałek, szef MSWiA Marcin Kierwiński złożył zawiadomienia do prokuratury, o czym poinformował dzień później. - Złożyłem zawiadomienia do Prokuratury na Republikę, Sakiewicza i innych "dziennikarzy" tej stacji. Za to, jak szczuli na policjantów, za to, jak obrażali ich mundur, za każde bezczelne kłamstwo i pomówienie odpowiedzą przed sądem - napisał na platformie X.

ŚWIĘCZKOWSKI GROZI SĘDZIOM TRYBUNAŁU? UJAWNIAMY PISMO!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki