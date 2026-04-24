PiS zmniejsza dystans do KO! Ekspert nie kryje zaskoczenia. Efekt Czarnka?

Sondaż wyborczy "Super Expressu" z drugiej połowy kwietnia 2026 r. wskazuje, że największym poparciem cieszy się KO.

Jednak to PiS-owi udało się poprawić wynik w stosunku do poprzedniego badania.

Politolog Kazimierz Kik jest zaskoczony pomyślnością partii Jarosława Kaczyńskiego.

KO zmniejsza przewagę nad PiS

Problemem rządowej koalicji jest aktualnie deficyt NFZ, który rząd chce ograniczyć, przywracając limity na badania diagnostyczne. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość ma problem z wewnętrznym konfliktem „maślarzy” i „harcerzy”. Jak te zjawiska przekładają się na poparcie dla partii? Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska (32,97 proc.) – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Na drugim miejscu uplasowało się PiS (29 proc.). Ale gdy porównamy wynik nowego badania z poprzednim (z 2–3 kwietnia), okazuje się, że KO straciła poparcie (minus 2,78 pkt. proc.), a zaufanie wyborców do PiS wzrosło (plus 1,72 pkt. proc.).

– Zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być „efektem Czarnka”, czyli działalnością kandydata PiS na premiera – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik. – Poprawa notowań PiS jednak jednak zaskoczeniem. W Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach. Dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska – ocenia ekspert.

PSL i Polska 2050 nie wchodzą do Sejmu

Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowały się ugrupowania: Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc.), Nowa Lewica (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.), Partia Razem (5,81 proc.), PSL (3,70 proc.), Polska 2050 (2,67 proc.), inna partia (0,46 proc.).

Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

ZUBER MOCNO: PRZEPISY BY POMOGŁY, NAWROCKI ZAWIÓDŁ