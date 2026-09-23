Klub PiS złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przyjęcia korzyści majątkowej przez premiera Donalda Tuska i członków rządu w związku ze sprawą giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Zarzut dotyczy sponsorowania przez Zondacrypto konferencji EEC 2024 z udziałem premiera Tuska, co miało miejsce kilkanaście dni po umorzeniu wątku śledztwa wobec tej firmy.

Kluczową okolicznością jest umorzenie w kwietniu 2024 r. wątku śledztwa dotyczącego Zondacrypto, co według PiS zapewniło giełdzie „dwa lata spokoju”.

Sama giełda Zondacrypto jest przedmiotem poważnego śledztwa w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy, połączonego z zaginięciem Sylwestra Suszka.

PiS składa zawiadomienie na Tuska. Premier oskarżony o korupcję?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 228 Kodeksu karnego. Chodzi o korupcję bierną, czyli przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jak przekazał poseł PiS Michał Wójcik, zawiadomienie dotyczy m.in. premiera Donalda Tuska, byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i „ewentualnie innych osób w związku ze sfinansowaniem przez Zondacrypto wydarzeń z udziałem przedstawicieli rządu”.

Podczas konferencji prasowej poseł PiS Michał Wójcik poinformował, że zawiadomienie dotyczy premiera Donalda Tuska i „najważniejszych osób w jego rządzie” w związku ze sprawą Zondacrypto. Politycy domagają się od prokuratury zbadania umów sponsorskich między giełdą a organizatorami Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także ustalenia, jaką wiedzę w tej sprawie miały osoby z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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Na czym polegała domniemana korzyść od Zondacrypto?

Według polityków PiS korzyść nie musiała polegać na bezpośrednim przekazaniu pieniędzy. Poseł Marcin Warchoł wyjaśniał, że mogła nią być „również sponsoring, oprawa medialna, promocja, stworzenie zaplecza medialnego”. Tłem sprawy jest udział premiera Tuska, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i ówczesnego szefa MS Adama Bodnara w inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2024) w Katowicach. Jednym ze sponsorów wydarzenia była giełda Zondacrypto.

Kluczową okolicznością jest umorzenie w kwietniu 2024 r. wątku śledztwa dotyczącego Zondacrypto, a następnie udział premiera Donalda Tuska w sponsorowanym przez giełdę Europejskim Kongresie Gospodarczym. Kongres odbył się kilkanaście dni po decyzji prokuratury. Poseł Warchoł stwierdził, że do czasu wznowienia śledztwa w 2026 r. Zondacrypto „dostała dwa lata spokoju, które dziś obciążają premiera Donalda Tuska".

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