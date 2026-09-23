Mentzen nazwał RPD „wiedźmą”. Zapowiada zbiórkę podpisów pod jej odwołaniem

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-23 15:05

Sławomir Mentzen ostro reaguje na sprawę opisaną przez Zero.pl dotyczącą interwencji rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak. Lider Konfederacji zapowiedział zbieranie podpisów pod jej odwołaniem. W swoim wpisie użył wobec RPD słowa „wiedźma” i stwierdził, że powinna odejść z urzędu.

Sławomir Mentzen w ciemnym garniturze i białej koszuli. O krytyce RPD przez polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Sławomir Mentzen ostro reaguje na kontrowersyjną interwencję Rzeczniczki Praw Dziecka, nazywając Monikę Hornę-Cieślak "wiedźmą".
  • Lider Konfederacji zapowiedział zbiórkę podpisów pod jej odwołaniem, powołując się na sądowe zarzuty "przemocy instytucjonalnej".
  • Sprawdź, jak eskaluje polityczna burza wokół RPD i czy Horna-Cieślak utrzyma stanowisko wobec tak poważnych oskarżeń.

Publikacja Zero.pl dotycząca interwencji Moniki Horny-Cieślak wywołała lawinę politycznych komentarzy. Portal opisał sprawę rodziny z warszawskiej Białołęki, której dwoje dzieci w wieku trzech i czterech lat trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Według ustaleń redakcji wcześniej policja, kurator i sąd nie zdecydowali o ich natychmiastowym odebraniu. Sąd nakazał później powrót dzieci do rodziców.

Do sprawy odniósł się w środę Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji zapowiedział próbę odwołania Moniki Horny-Cieślak ze stanowiska.

Mentzen: „Ta wiedźma doprowadziła do zabrania dzieci”

„Będziemy zbierać podpisy pod odwołaniem Moniki Hornej-Cieślak ze stanowiska Rzecznika praw dziecka. Ta wiedźma doprowadziła do zabrania dzieci w wieku 3 i 4 lat do domu dziecka, tylko dlatego, że została słusznie zwyzywana na ulicy przez ich matkę” – napisał Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych.

To przedstawiona przez Mentzena ocena przyczyn odebrania dzieci. Sama sprawa jest bardziej złożona, a Biuro Rzecznika Praw Dziecka przedstawia wydarzenia inaczej.

Według stanowiska przekazanego Zero.pl Monika Horna-Cieślak była świadkiem „stosowania silnej i gwałtownej przemocy psychicznej i fizycznej wobec małych dzieci w miejscu publicznym”. Biuro przekonuje również, że późniejsze działania miały opierać się na szerszym materiale dotyczącym sytuacji dzieci.

Mentzen chce odwołania RPD

Lider Konfederacji na tym nie poprzestał. W swoim wpisie odniósł się także do informacji o dwóch zamkniętych butelkach piwa znalezionych w mieszkaniu rodziny.

„Jako argument podała to, że policja znalazła w ich domu dwie zamknięte butelki piwa! Takich ludzi jak Horna-Cieślak należy trzymać w więzieniach, czy innych ośrodkach odosobnienia, a nie w urzędzie. Do dymisji!” – zaznaczył.

Według uzasadnienia sądu opisanego przez Zero.pl argument dotyczący dwóch butelek piwa został oceniony jako „całkowicie chybiony i wręcz absurdalny”. Sąd miał również wskazać, że działania podjęte wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”.

Nie tylko Konfederacja chce odwołania Horny-Cieślak

Sprawa ma już szerszy polityczny ciąg dalszy. W środę również przedstawiciele PiS i klubu Rozwój Plus zapowiedzieli działania zmierzające do odwołania Moniki Horny-Cieślak z funkcji rzecznika praw dziecka. Doniesienia o inicjatywach trzech ugrupowań potwierdziła PAP.

U podstaw całej burzy pozostają jednak ustalenia Zero.pl. To ta redakcja dotarła do dokumentów sądowych i jako pierwsza opisała przebieg sprawy. Biuro RPD nie zgadza się z przedstawianiem interwencji jako reakcji na osobisty konflikt rzeczniczki z matką i podkreśla, że działania miały służyć ochronie dzieci.

Sławomir Mentzen
Galeria zdjęć 35
LIBICKI: PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ DO DYMISJI, CZARZASTY DO PRL! “Sr**em w polu!”
Sonda
Czy sprawa interwencji RPD powinna zostać szczegółowo wyjaśniona?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZECZNIK PRAW DZIECKA
SŁAWOMIR MENTZEN