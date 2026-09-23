Rosyjska rzeczniczka MSZ reaguje na wywiad Sikorskiego. Aż ciężko uwierzyć, na co sobie pozwoliła

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-23 14:36

Radosław Sikorski w jednym z ostatnich wywiadów mówił m.in. o swoich przygotowaniach na wypadek sytuacji kryzysowej. Nie omieszkał przy tej okazji dopiec rzeczniczce rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej. Słowa szefa polskiego MSZ szybko dotarły na Kreml. Na odpowiedź Zacharowej nie trzeba było długo czekać. Czy zachowała ona jakiekolwiek zasady dyplomacji? A gdzie tam!

Maria Zacharowa przy mikrofonach. Na miniaturze obok Radosław Sikorski. O ich sporze przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Russian Foreign Ministry Press Service, TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS, grafika RN

Wywiad Radosława Sikorskiego

W rozmowie z "Faktem" Radosław Sikorski ujawnił swoje osobiste przygotowania na wypadek jakichkolwiek działań wojennych na terenie naszego kraju. - Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu. Mam też instrukcję bezpieczeństwa i przemyślane, gdzie jest miejsce schronienia. Każdy powinien wiedzieć, jak np. założyć opatrunek. To się przydaje nawet w czasach pokoju - mówił (WIĘCEJ: Tak Radosław Sikorski przygotował się do ewakuacji. Ma gotowy plecak). 

Szef MSZ został też poproszony o skomentowanie słów rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która powiedziała jakiś czas temu, że Radosław Sikorski ma "rusofobię mózgu". - Nie wiem, czy pani Zacharowa była trzeźwa wtedy, gdy to mówiła, ale przypominam, że słowo fobia po grecku oznacza irracjonalny strach, a wtedy, gdy Rosja najeżdża na sąsiadów, grozi innym sąsiadom, to w świetle naszej historii, rosyjskich podbojów i rosyjskiej kolonizacji nie jest irracjonalne brać to poważnie pod uwagę i przygotowywać się na odstraszenie tego nie wyimaginowanego, tylko realnego rosyjskiego zagrożenia - stwierdził Sikorski.

Zacharowa reaguje na słowa polskiego wicepremiera

Po zapoznaniu się z wywiadem Radosława Sikorskiego, rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Marija Zacharowa opublikowała na Telegramie krótki wpis. - Polski minister spraw zagranicznych Sikorski powiedział, że zgromadził zapasy żywności na wypadek wojny - napisała, po czym dodała ironicznie:

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- Jedyne, czego naprawdę teraz potrzebuje, to haloperidol

Lek wspomniany przez Zacharową to lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia. Jest stosowany w celu tłumienia urojeń, halucynacji i silnego pobudzenia psychoruchowego.

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RADOSŁAW SIKORSKI
MARIA ZACHAROWA