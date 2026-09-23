Mateusz Morawiecki chce powszechnych szkoleń obronnych! Dobry pomysł?

Propozycja zakłada, że każda kobieta i każdy mężczyzna kończący szkołę średnią musieliby przejść obowiązkowe szkolenie obronne, z możliwością wyboru służby zastępczej (np. w służbach medycznych czy straży pożarnej).

Stowarzyszenie dąży do zbudowania średniej wielkości armii zawodowej, opartej na specjalistach, z jednoczesną zdolnością do szybkiej mobilizacji milionowej rezerwy w razie potrzeby.

Postuluje się takie przekształcenie finansowania zbrojeń, aby generowało ono korzyści dla gospodarki, takie jak nowe patenty, know-how, technologie i zwrot w podatkach.

W ramach konferencji prasowej, Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk przedstawili zarys raportu zatytułowanego „Armia na wojnę, nie na defiladę”. Dokument ten stanowi podstawę propozycji Stowarzyszenia Rozwój Plus w zakresie modernizacji wojska, opartych na czterech kluczowych filarach. Propozycje Stowarzyszenia Rozwój Plus koncentrują się na kilku obszarach mających na celu zwiększenie potencjału obronnego kraju.

Nowy model sił zbrojnych

Pierwszym z filarów jest koncepcja „nowego modelu polskich sił zbrojnych”. Michał Dworczyk wskazał, że stowarzyszenie dąży do stworzenia armii wzorowanej na modelu fińskim. Oznacza to połączenie silnej armii zawodowej ze zdolnością do szybkiej mobilizacji dużej liczby rezerwistów. Europoseł sprecyzował:

- Chcemy budować armię zawodową średniej wielkości, ale opartą na specjalistach. I chcemy mieć takie zasoby rezerwy, które pozwolą nam zbudować milionową armię w ciągu kilku tygodni mobilizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba - przekazał.

Współpraca z przemysłem i finansowanie

Kolejny filar dotyczy „pozytywnego sprzężenia zwrotnego sił zbrojnych z całym przemysłem”. Celem jest zapewnienie, aby sektor obronny stawał się motorem innowacji dla całej gospodarki. Trzeci aspekt koncentruje się na charakterze finansowania. Mateusz Morawiecki podkreślił konieczność dyskusji na temat stopy zwrotu z inwestycji w zbrojenia.

- Te wielkie pieniądze, które są angażowane, muszą ulec takiej przebudowie […], żeby marża i rentowność wytwarzana przez system zbrojeniowy dawała z powrotem do gospodarki zwrot w podatkach, nowe patenty, know-how, technologię - zaznaczył.

Powszechne szkolenia obronne

Ostatnim, lecz równie istotnym elementem propozycji jest wprowadzenie powszechnych szkoleń obronnych dla młodzieży, z wykorzystaniem potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej. Michał Dworczyk wyjaśnił, że planowane jest obowiązkowe szkolenie dla absolwentów szkół średnich.

- Chcemy, aby każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy kończą szkołę średnią, musieli przejść obowiązkowe szkolenie. Oczywiście przed podstawowym szkoleniem jest szkolenie wojskowe, natomiast inne rodzaje służby zastępczej będą jak najbardziej możliwe i potrzebne - czy w obszarze służb medycznych (np. szpitale), czy w takich miejscach, jak służby niezbędne w czasie kryzysu i konfliktu (np. straż pożarna) - poinformował.

Europoseł dodał, że takie szkolenie ma również wymiar społeczny.

- Takie szkolenie jest też niezbędne dla budowania wspólnoty narodowej i dla wzmacniania więzi - przekazał.

Podkreślił, że propozycja ta nie jest równoznaczna z zasadniczą służbą wojskową, a zdobyte umiejętności znajdą zastosowanie także w życiu cywilnym. W ramach tego filaru Stowarzyszenie Rozwój Plus deklaruje dążenie do otwarcia strzelnic w każdym powiecie oraz wprowadzenia klas przygotowania wojskowego w jednej szkole średniej w każdym powiecie.

- Musimy kształtować postawy obronne, promować strzelectwo. Doprowadzimy do tego, żeby w każdym powiecie była odkryta strzelnica, otwarta zarówno dla strzelców cywilnych, jak i do szkolenia wojskowego. Doprowadzimy do tego, że w każdym powiecie w jednej szkole średniej będą prowadzone klasy przygotowania wojskowego - podkreślił Michał Dworczyk.

Szkolenia dla parlamentarzystów

Jako wyraz zaangażowania i przykładu dla społeczeństwa, Michał Dworczyk zapowiedział inicjatywę dotyczącą polityków.

- Dlatego w przyszłym tygodniu w Sejmie złożymy projekt obowiązkowego szkolenia wojskowego dla wszystkich parlamentarzystów, miesięcznego przeszkolenia poligonowego i miesięcznego przeszkolenia w Akademii Sztuki Wojennej, które każdy parlamentarzysta do określonego wieku będzie musiał przejść - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

13

Sonda Czy powszechne szkolenia obronne to dobry pomysł? Tak Nie Trudno powiedzieć