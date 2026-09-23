Próbowano wykoleić pociąg pod Łukowem?! Tusk: Znowu może dojść do dramatu

Groźne zdarzenie na torach na Lubelszczyźnie.

Dwa pociągi najechały na betonowe przeszkody celowo umieszczone na torach.

Na miejsce wezwano m.in. kontrterrorystów.

Głos w sprawie zabrał już sam premier.

Incydent na torach

W środę 23 września 2026 roku Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, powołując się na wstępne ustalenia, opublikowała komunikat dotyczący próby wykolejenia pociągów. Jak wynika z przekazanej informacji, incydent miał miejsce we wtorek wieczorem, kiedy to maszyniści dwóch składów towarowych, poruszających się w przeciwne strony, niemal równocześnie uderzyli w sztucznie rozmieszczone na torowisku przeszkody. Policja relacjonuje, że uderzenie to spowodowało uszkodzenia elementów konstrukcyjnych obu pojazdów, w szczególności przednich zgarniaczy. Na szczęście nie doszło do wykolejenia składów, a żaden z maszynistów nie ucierpiał. W konsekwencji zdarzenia, ruch kolejowy na tym odcinku został natychmiast wstrzymany na kilka godzin, a linia kolejowa została zabezpieczona.

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział PAP, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Sprecyzował, że rozłożone na torach w obu kierunkach betonowe bloki pochodziły z rozbiórki pobliskiej stacji kolejowej. - Po wstępnych ustaleniach wykluczono, aby był to jakiś element działań terrorystycznych. Nie ujawniono obecności żadnych materiałów wybuchowych. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim. Podobne zdarzenia w przeszłości odnotowywała w tym miejscu policja - wyjaśnił rzecznik.

W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej poinformowano m.in. Centralne Biuro Śledcze Policji i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za spowodowanie katastrofy w komunikacji grozi do 10 lat więzienia.

Premier Tusk zabiera głos

Premier Donald Tusk przyznał w rozmowie z Polsat News, że już tuż po zdarzeniu otrzymał o nim informację. - W każdej takiej sytuacji badamy bardzo dokładnie, czy istnieje podejrzenie sabotażu czy głupoty ludzkiej, bo czasami tak bywa. Będziemy informowali o tym zdarzeniu - zapewnił szef polskiego rządu.

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Jak przekazał, pierwsze raporty "nie są szczególnie alarmujące, bo nie wygląda to na jakąś bardzo profesjonalną akcję". Następnie dodał jednak:

- Nie lekceważymy żadnego takiego zdarzenia, tym bardziej że znowu może dojść do dramatu

Galeria poniżej: Donald Tusk na miejscu wybuchu na Lubelszczyźnie

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