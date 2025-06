PiS organizuje kongres w Przysusze! Jakie zmiany szykuje Jarosław Kaczyński?

Wirtualna Polska zapytała wiceprezesa PiS, Mateusza Morawieckiego, o to, jakie są oczekiwania wobec sobotniego kongresu. Były premier w odpowiedzi stwierdził, że nie należy spodziewać się żadnych niespodzianek, poza kluczową informacją, że Jarosław Kaczyński pozostanie na stanowisku prezesa. W programie "Tłit" Morawiecki potwierdził, że zmiana lidera PiS jest wykluczona, a Kaczyński nie będzie miał żadnego rywala w wyborach wewnętrznych, które odbędą się 28 czerwca podczas kongresu partii w Przysusze. Dodał, że tylko Kaczyński jest w stanie utrzymać jedność tak różnorodnej i wielofrakcyjnej partii, jaką jest PiS. - Nasza partia składa się i z nurtów bardziej narodowo-katolickich, i z nurtu chrześcijańskiego w szerszym rozumieniu tego słowa, i z propaństwowców, z ludzi, którzy odnajdują się w patriotycznym ugrupowaniu. Prezes Kaczyński spaja te różne nurty, on stworzył tę formację i dobrze, że zdecydował się kontynuować swoją misję - tłumaczył Morawiecki.

Podczas kongresu PiS, który odbędzie się 28 czerwca, poza wyborem prezesa, planowane są zmiany w strukturach decyzyjnych partii. Mają one na celu włączenie do władz młodszych polityków. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował nas, że do grona wiceprezesów partii dołączą nowe osoby, a także pojawią się nowe twarze w komitecie politycznym i wykonawczym. - Chcemy, aby w ciałach statutowych takich jak komitet polityczny, czy komitet wykonawczy oprócz polityków doświadczonych z wieloletnim stażem pojawili się także politycy młodszego pokolenia 30 i 40-latkowie - oznajmił. Według naszych ustaleń w gronie nowych wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości mogą znaleźć się m.in. Przemysław Czarnek oraz posłanka Anna Krupka.

Teraz wiceprezesów PiS jest dziewięciu. To Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Elżbieta Witek, Antoni Macierewicz, Patryk Jaki oraz - jako p.o. wiceprezesa za Zbigniewa Ziobrę - Michał Wójcik.

