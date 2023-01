Bez profitów od państwa

Co polityk, to inna ocena rządowego programu Rodzina 500 plus. Niedawno informowaliśmy o pomyśle zmian w świadczeniu, którego autorem jest senator Polski 2050. – Powiązałbym to świadczenie z pracą co najmniej jednego członka rodziny. Zostawmy 500 plus dla tych, którzy są skłonni wykorzystać je dla dzieci, a nie jako profit dany od państwa – powiedział nam Jacek Bury.

Waloryzacja 500 plus

Co na to politycy partii rządzącej? – Nigdy nie pozwolimy na ograniczenie 500 plus, bo 500 plus, ten nasz program wsparcia dla rodzin, nie jest też takim szczytem możliwości. W wielu państwach UE takie wsparcie dla rodzin jest o wiele większe – mówi nam Piecha. – Dziś w Polsce ten program jest zresztą wart mniej niż 500 zł, i należy pracować nad waloryzacją 500 plus i urealnić ten program. Sądzę, że 700 plus byłoby czymś, co odpowiedziałoby na wyzwania inflacyjne, jakie trawią Polskę - mówi nam poseł PiS Bolesław Piecha.

Janusz Kowalski ostro o WOŚP i Owsiaku: Nie mają nic wspólnego z dziećmi

PiS w zgodzie z Lewicą

Pomysł zwaloryzowania 500 plus zgłaszany jest też przez niektórych posłów opozycji. - 500 plus powinno być waloryzowane o wskaźnik inflacji, podobnie jak pozostałe świadczenia. Kiedy rosną ceny, ludzie zależni od świadczeń powinni czuć się bezpieczni. To powinno być rozwiązanie systemowe – apeluje poseł lewicy Adrian Zandberg.

500+ do likwidacji? Politycy komentują Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.