Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Były ambasador Polski w Afganistanie rozmawiał z Tomaszem Walczakiem na temat wojny w Ukrainie w kontekście decyzji podejmowanych przez sojuszników z NATO. Podczas rozmowy ekspert wskazał, co najbardziej angażuje obecnie Władimira Putina (72 l.) i kremlowską propagandę, a jest to rozbijanie jedności Zachodu. W tym kontekście poróżnienie krajów wspierających Ukrainę w walce z Rosją o baterie Patriot jest dla Kremla niczym gwiazdka z nieba.

- Na czym zależy Putinowi, Kremlowi w tym momencie najbardziej? Na rozbiciu Zachodu. Tej jedności, tej wartości, którą jest od 24 lutego, a prawdopodobnie od połowy zeszłego roku zjednoczenie Zachodu wokół tych spraw najważniejszych, najbardziej istotnych, egzystencjalnych. Prowokacje rosyjskie są rzeczą stałą, z którą musimy się liczyć, obliczone są na to, by rozbijać tę właśnie jedność. Sytuacja, w której dwóch aliantów na linii frontu można tak umownie powiedzieć, kłóci się czy przyjąć, czy nie przyjmować sojuszniczego uzbrojenia, jest dla nich otwarciem najdzikszych wręcz fantazji, jeśli chodzi o możliwość wpływu poszerzania tego pęknięcia, jakie tutaj się zarysowało - mówił Piotr Łukasiewicz.

Niemcy zmieniają politykę, ale Jarosław Kaczyński im tego nie ułatwia. "Zachował się jak bajkowy skorpion"

Dyplomata zauważył, że pod wpływem wydarzeń w Ukrainie Niemcy zainicjowały zmianę polityki dotyczącej Rosji i Wschodu w ogóle. "Zeitenwende", jak określił to Piotr Łukasiewicz, ma być przejściem Berlina na dobrą stronę mocy, po której już nie będzie pobłażliwy wobec Kremla. Zdaniem eksperta jednak antyniemiecka postawa lidera Prawa i Sprawiedliwości tego procesu Niemcom nie ułatwia.

- Pan Kaczyński ze swoimi słowami zachował się jak ten bajkowy skorpion przewożący żabę przez rzekę, który musi po prostu ukąsić. To na pewno nie pomaga w tej transformacji Niemiec w innego rodzaju siłę, pozycję polityczną, jaką zajmują wobec Rosji. To po prostu temu nie służy. Gdybyśmy byli, jako Polacy, do końca odpowiedzialnym i wiernym sojusznikiem NATO, powinniśmy Niemcom pomagać, tłumaczyć i naciskać wobec tej zmiany roli i ich widzenia świata - mówił dyplomata.

Prezes PiS sabotażystą? Piotr Łukasiewicz: Polityk wybitny, ale wypowiedzi błędne i szkodliwe

- Czy Jarosław Kaczyński jest sabotażystą w tej sprawie? - dopytywał Piotra Łukasiewicza Tomasz Walczak w kwestii antyniemieckiej retoryki prezesa. Choć pułkownik rezerwy nie zdecydował się na tak ostre słowa, wskazał jednak, że przytyki lidera Zjednoczonej Prawicy wobec Niemiec są nie na miejscu. Cieszyć mogą jedynie tylko Kreml. - Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem rozumiejącym swoje miejsce i swoje ograniczenia, działającym w ramach pewnego konstruktu, który sam sobie stworzył przez ostatnie 30 lat. Porusza się w tym konstrukcie tak, jak potrafi. Posługuje się słownictwem i metaforami, jakie umie. Uważam, że one są na tym etapie, w tym szczególnym miejscu, w jakim się Polska znalazła od 24 lutego one są błędne, niewłaściwe i szkodliwe - podsumował Łukasiewicz.

Poniżej galeria z radami polityków PiS dotyczących tego, jak wygrać wybory

Sonda Czy rakiety Patriot od Niemiec powinny zostać przekazane Ukrainie? Tak Nie Trudno powiedzieć