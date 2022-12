Rydzyk już zaciera ręce! Niebawem 31. urodziny Radia Maryja, bez tego nikt nie wejdzie!

Tadeusz Rydzyk już w sobotę (3 grudnia) znajdzie się w centrum zainteresowania swoich sympatyków. Właśnie tego dnia w hali na ulicy Bema w Toruniu odbędzie się świętowanie kolejnych urodzin Radia Maryja. Redemptorysta już zaciera ręce i poucza chętnych, jak się przygotować do imprezy. - Spoglądając na miejsce, gdzie organizowana jest uroczystość rocznicy powstania naszej rozgłośni, to jest ono bardzo sprzyjające. Na hali przy ul. Bema jest ciepło, dlatego zwróćmy na to uwagę. Pamiętajmy również o tym, by – ze względów bezpieczeństwa – nie wnosić zbędnych przedmiotów – oznajmił. Podkreślił także, że każda osoba zainteresowana musi wcześniej nabyć bilet, bez niego bowiem na wejdzie na imprezę. Zgłoszenia grup i osób indywidualnych można składać do piątku (2 grudnia), do godziny 13:00, pod numerem telefonu dostępnym na stronie Radia Maryja. Świętowanie zaś ma się rozpocząć w sobotę o godzinie 12:00. - Będzie również Fundacja „Nasza Przyszłość” i możliwość zaopatrzenia się w pamiątki i książki. Pomyślmy o ewangelizacyjnym prezencie z okazji świętego Mikołaja czy Bożego Narodzenia dla dzieci, rodziny, przyjaciół – apeluje ojciec Tadeusz Rydzyk.

