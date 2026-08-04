Pionier polskiego kapitalizmu, założyciel Polsatu skończył 70 lat. Nie odchodzi na emeryturę!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-04 5:15

Zygmunt Solorz-Żak jest jedną z najbardziej wpływowych postaci polskiej gospodarki oraz symbolem polskiego kapitalizmu. Założyciel biznesowego imperium, do którego należy m.in. telewizja Polsat, obchodzi jutro 70. urodziny, ale na emeryturę się nie wybiera.

Od firmy transportowej do multikorporacji

Urodzony 4 sierpnia 1956 r. w Radomiu (jako Zygmunt Józef Krok) przedsiębiorca pierwsze duże pieniądze zarobił za granicą. W 1977 r. otrzymał paszport na wyjazd na wczasy do Bułgarii, skąd udało mu się wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec. Osiadł w Monachium, gdzie założył firmę transportową, a także poznał swoją pierwszą żonę, Ilonę Solorz, która prowadziła firmę handlową. Do Polski biznesmen wrócił pod koniec lat 80. i w 1988 r. założył przedsiębiorstwo Solpol z siedzibą we Wrocławiu. W 1991 r. rozwiódł się z pierwszą żoną, ale zachował jej nazwisko. Prawdziwy przełom nadszedł wraz z transformacją ustrojową – w 1992 r. Zygmunt Solorz założył Telewizję Polsat, pierwszą prywatną stację telewizyjną w Polsce. Z biegiem lat jego biznes rozrósł się daleko poza branżę telewizyjną; zainwestował w telekomunikację (Plus, Netia), energetykę (ZE PAK) i bankowość, tworząc Grupę Polsat Plus.

Solorz planuje w Polsce poważną inwestycję. Wyjawił to po rozmowie z Trumpem

Aktualnie Zygmunt Solorz chce inwestować w polską energetykę jądrową. Zamierza współpracować z amerykańską firmą X-Energy, specjalizującą się w technologiach małych reaktorów. Projekt mógłby powstać w rejonie Konina, na terenach należących do grupy ZE PAK.

Życie prywatne Zygmunta Solorza

Jeśli chodzi o życie prywatne, drugą żoną przedsiębiorcy była Małgorzata Żak, z którą wziął ślub w 1992 r. (małżeństwo przetrwało do 2014 r.). Trzecią żoną inwestora była Małgorzata Nawrocka, z którą rozwiódł się w 2022 r. Od 2024 r. czwartą żoną Zygmunta Solorza jest Justyna Kulka (ok. 52 l.), menedżerka i członkini rad nadzorczych spółek związanych z imperium (m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel).

Zygmunt Solorz-Żak obchodzi dziś 70. urodziny, ale nie wybiera się na emeryturę. Z tego powodu skonfliktował się z dziećmi – Tobiaszem Solorzem (46 l.), Piotrem Żakiem (34 l.) i Aleksandrą Żak (38 l.). Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w najważniejszych firmach Solorza, przenosząc walkę o sukcesję na drogę procesów sądowych.

Piotr Żak nowym prezesem Polsatu. To koniec Zygmunta Solorza?
Galeria zdjęć 35
PROF. DUDEK KOMENTUJE ROZŁAM W PIS PO DECYZJI KACZYŃSKIEGO! TO KONIEC PIS? | Dudek o Polityce
Sonda
Lubisz oglądać programy Polsatu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZYGMUNT SOLORZ-ŻAK
ZYGMUNT SOLORZ