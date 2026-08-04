Pionier polskiego kapitalizmu, założyciel Polsatu skończył 70 lat. Nie odchodzi na emeryturę!

Od firmy transportowej do multikorporacji

Urodzony 4 sierpnia 1956 r. w Radomiu (jako Zygmunt Józef Krok) przedsiębiorca pierwsze duże pieniądze zarobił za granicą. W 1977 r. otrzymał paszport na wyjazd na wczasy do Bułgarii, skąd udało mu się wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec. Osiadł w Monachium, gdzie założył firmę transportową, a także poznał swoją pierwszą żonę, Ilonę Solorz, która prowadziła firmę handlową. Do Polski biznesmen wrócił pod koniec lat 80. i w 1988 r. założył przedsiębiorstwo Solpol z siedzibą we Wrocławiu. W 1991 r. rozwiódł się z pierwszą żoną, ale zachował jej nazwisko. Prawdziwy przełom nadszedł wraz z transformacją ustrojową – w 1992 r. Zygmunt Solorz założył Telewizję Polsat, pierwszą prywatną stację telewizyjną w Polsce. Z biegiem lat jego biznes rozrósł się daleko poza branżę telewizyjną; zainwestował w telekomunikację (Plus, Netia), energetykę (ZE PAK) i bankowość, tworząc Grupę Polsat Plus.

Solorz planuje w Polsce poważną inwestycję. Wyjawił to po rozmowie z Trumpem

Aktualnie Zygmunt Solorz chce inwestować w polską energetykę jądrową. Zamierza współpracować z amerykańską firmą X-Energy, specjalizującą się w technologiach małych reaktorów. Projekt mógłby powstać w rejonie Konina, na terenach należących do grupy ZE PAK.

Życie prywatne Zygmunta Solorza

Jeśli chodzi o życie prywatne, drugą żoną przedsiębiorcy była Małgorzata Żak, z którą wziął ślub w 1992 r. (małżeństwo przetrwało do 2014 r.). Trzecią żoną inwestora była Małgorzata Nawrocka, z którą rozwiódł się w 2022 r. Od 2024 r. czwartą żoną Zygmunta Solorza jest Justyna Kulka (ok. 52 l.), menedżerka i członkini rad nadzorczych spółek związanych z imperium (m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel).

Zygmunt Solorz-Żak obchodzi dziś 70. urodziny, ale nie wybiera się na emeryturę. Z tego powodu skonfliktował się z dziećmi – Tobiaszem Solorzem (46 l.), Piotrem Żakiem (34 l.) i Aleksandrą Żak (38 l.). Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w najważniejszych firmach Solorza, przenosząc walkę o sukcesję na drogę procesów sądowych.

35

PROF. DUDEK KOMENTUJE ROZŁAM W PIS PO DECYZJI KACZYŃSKIEGO! TO KONIEC PIS? | Dudek o Polityce