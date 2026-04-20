Solorz planuje w Polsce poważną inwestycję. Wyjawił to po rozmowie z Trumpem

Adam Brzozowski
2026-04-20 16:00

Jak informowaliśmy, polski miliarder Zygmunt Solorz (70 l.) uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli amerykańskiego biznesu z prezydentem Donaldem Trumpem (80 l.). Okazuje się, że Solorz rozmawiał z amerykańskim przywódcą o inwestycjach w amerykańskie firmy. Choć nie tylko. – Chcę zbudować elektrownię atomową w Polsce – wyjawił biznesmen.

Autor: Zieliński Marek / Super Express
  • Zygmunt Solorz spotkał się z Donaldem Trumpem (80 l.) w Trump Winery w Charlottesville, gdzie rozmawiano o jego inwestycjach w amerykańskie firmy oraz nowych technologiach.
  • Biznesmen ujawnił, że interesuje się amerykańskimi rozwiązaniami energetycznymi i chce wykorzystać je w Polsce, deklarując: „Chcę zbudować elektrownię atomową w Polsce”.
  • W rozmowie poruszano także tematy związane z energetyką, sztuczną inteligencją, eksploracją kosmosu oraz prywatne zainteresowania obu polityków, m.in. boks.

Solorz spotkał się z Trumpem

Do spotkania ludzi biznesu i prezydenta USA doszło 10 kwietnia w Trump Winery w Charlottesville (stan Wirginia). Zygmuntowi Solorzowi w spotkaniu towarzyszyła żona Justyna Kulka oraz jego współpracownik. Według informacji przekazanych przez biuro prasowe Zygmunta Solorza rozmowy dotyczyły potencjalnych inwestycji w kluczowych sektorach nowoczesnej gospodarki. W centrum uwagi znalazły się technologie energetyczne, rozwój sztucznej inteligencji oraz projekty związane z eksploracją kosmosu.

Miliarder chce zbudować elektrownię

Obecnie poznaliśmy szczegóły spotkania. – Zainwestowałem już trochę pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy (z Donaldem Trumpem – red.) o tym, że inwestuję w amerykańskie firmy. Był z tego powodu zadowolony – powiedział Zygmunt Solorz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Okazuje się, że polski miliarder interesuje się amerykańskimi technologiami, które zamierza wykorzystać nad Wisłą. – Chcę zbudować elektrownię atomową w Polsce – wyjawił biznesmen. Rozmowa z prezydentem USA dotyczyła poza tym boksu, którego obaj panowie są miłośnikami.

