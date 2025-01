Pilne słowa Tuska. - Trzeba przygotować polskie konsulaty w USA

"Po pierwszych zapowiedziach dotyczących możliwych deportacji nielegalnych imigrantów z terenu Stanów Zjednoczonych zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, by przygotować nasze konsulaty, placówki, służby na terenie Stanów Zjednoczonych, by były przygotowane do ewentualnych konsekwencji tych decyzji w odniesieniu do Polaków pracujących, mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych z różnym statusem i poziomem legalności" - powiedział premier przed wtorkowym posiedzeniem rządu. Dodał, że administracja amerykańska nie poinformowała jeszcze o szczegółach operacji zapowiedzianej przez prezydenta Trumpa. - Nie otrzymaliśmy informacji, czy ta operacja może być dotkliwa dla obywateli polskich przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych. Tak czy inaczej musimy być przygotowani, dlatego nasze placówki w Stanach będą docierały tak szybko, jak to możliwe do naszych obywateli, którzy będą się czuli zaniepokojeni tą sytuacją - zadeklarował premier.

Inauguracja Donalda Trumpa

Donald Trump został w poniedziałek zaprzysiężony na 47. prezydenta USA. W swoim inauguracyjnym przemówieniu zapowiedział m.in. wysłanie wojsk na południową granicę, wprowadzenie stanu wyjątkowego w energetyce czy przejęcie kontroli nad Kanałem Panamskim. Podpisał też nominacje na członków gabinetu. Ceremonia zaprzysiężenia Trumpa odbyła się w Waszyngtonie w południe, czyli o godz. 18 czasu polskiego. Z powodu niskich temperatur inauguracja miała miejsce po raz pierwszy od 1985 roku wewnątrz Kapitolu.

