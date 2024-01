PILNE! Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli od prezydenta! Wydali oświadczenie

Co się dzieje?

Wiceminister sprawiedliwości mówi, co dalej z Kamińskim i Wąsikiem. „Zakłady już przygotowane”

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik po kilku godzinach wyszli z Pałacu Prezydenckiego. Obaj jasno podkreślili, że są posłami, a do tego chcą brać udział w manifestacji 11 stycznia oraz chcą brać udział w pracach Sejmu na najbliższym posiedzeniu. - Do naszych domów wkroczyli policjanci, gdy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem - powiedział Mariusz Kamiński. Jak dodał: - Jesteśmy, nie ukrywamy się. Wiemy, że w okolicy Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policji. Po krótki oświadczeniu obaj odwrócili się na pięcie i... znów udali się do gmachu Pałacu Prezydenckiego.

Mówią że się nie ukrywają i uciekli do Pałacu Prezydenckiego.Dostojne. Trzeba przyznać. pic.twitter.com/Qc2eJOO5g0— Bogusław Wołoszański 🇵🇱❤️ (@Woloszanski2023) January 9, 2024