Nagłe wystąpienie Szymona Hołowni! Chodzi o Kamińskiego i Wąsika

Szymon Hołownia przekazał informację o przesunięciu posiedzeń Sejmu zaplanowanych na ten tydzień (10, 11 i 12 stycznia) na dalszy termin. Zamiast tego odbędą się w przyszłym tygodniu: 16, 17 i 18 stycznia. W tym ostatnim terminie ma zostać uchwalony budżet państwa na rok 2024.

Marszałek Sejmu nie ukrywał, że powodem przesunięcia prac Sejmu jest sytuacja Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Oczywiście powód tego przełożenia jest jeden. Moim zadaniem, i to mówiłem prezydium Sejmu, jest dbanie o powagę Sejmu, o spokój społeczny. Mam wrażenie i podziela je prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu, tak gorącym, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia, będzie przebiegał spokojnie – mówił.

Lider Polski 2050 stwierdził, że obecna sytuacja mogłaby doprowadzić do scen, jakich nikt nie chciałby oglądać w parlamencie i dodał, że trzeba ostudzić emocje. Zaznaczył także, że to nie jest ucieczka. - Siła państwa powinna płynąć z mądrości. I mądrość podpowiada w tej chwili takie, a nie inne rozwiązania, które sprawią, że będziemy próbowali deeskalować sytuację w Polsce, a nie tworzyć pola do tego, żebyśmy mogli znowu walczyć, bić się i ryzykować kolejne podziały – mówił Szymon Hołownia.

