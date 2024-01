Policjanci przyjechali po Wąsika i przeżyli szok. Sensacyjne doniesienia!

Nieoficjalne: posiedzenia Sejmu odwołane! Co się stało?

Informacje o próbie zatrzymania skazanych i umieszczenia w zakładzie karnym (na dwa lata – zgodnie z decyzją sądu) pochodzą z relacji mediów i nie zostały potwierdzone. Onet poinformował, że po godzinie 9 postanowienie sądu nakazujące doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu, trafiło do policji.

Mając na względzie liczne pytania dziennikarzy i zainteresowanie medialne potwierdzamy, że Policja otrzymała od sądu dokumentację w poniższej sprawie.Dalsze informacje będą mogły zostać przekazane po zakończeniu policyjnych czynności. pic.twitter.com/GnzOxmfUzh— Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 9, 2024

Wąsika nie było w domu

Kiedy funkcjonariusze pojawili się u Wąsika w domu, skazanego nie zastali – informuje niezalezna.pl. Z kolei według „Faktu”, Wąsik opuścił dom wczesnym rankiem. Kiedy dziennikarze chcieli ruszyć za nim samochodem, wyjazd zablokował im syn Macieja Wąsika.

Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze, wynika też, że Mariusza Kamińskiego także nie ma w domu, ponieważ przyjechało po niego auto należące do Kancelarii Prezydenta. Obu skazanych posłów miał dziś zaprosić do siebie prezydent Andrzej Duda. Spotkanie miało rozpocząć się o godz. 11.

Byli szefowie CBA prawomocnie skazani

Przypominamy, że prezydent Duda ułaskawił obu polityków PiS, byłych szefów CBA, skazanych za nadużywanie uprawnień w aferze gruntowej, w roku 2015, po wyroku sądu pierwszej instancji. Głowa państwa utrzymuje, że to ułaskawienie nadal obowiązuje. Politycy złożyli apelację do pierwszego wyroku. Sąd drugiej instancji skazał ich prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności w grudniu 2023 r.

