Parlament Europejski zadecydował w sprawie immunitetów europosłów PiS.

Chodzi o Daniela Obajtka i Michała Dworczyka, wobec których polska prokuratura wnioskowała o uchylenie immunitetu.

Czy zgodzono się na uchylenie immunitetów, i co dalej?

Zarówno Dworczyk, jak i Obajtek w obszernych wpisach odnieśli się już do decyzji PE.

Decyzja o uchyleniu immunitetu dla Michała Dworczyka jest związana z aferą mailową, która wybuchła w 2021 roku. Ujawniono wówczas, że polityk, pełniąc funkcję szefa Kancelarii Premiera, korzystał z prywatnej skrzynki mailowej do prowadzenia korespondencji służbowej. Skrzynka ta nie była odpowiednio zabezpieczona, co naraziło państwo na ryzyko wycieku tajnych informacji. Wyciek maili Dworczyka wywołał burzę w polskiej polityce. Opozycja domagała się jego dymisji, a sprawą zajęły się służby specjalne. Dworczyk tłumaczył, że padł ofiarą ataku hakerskiego, ale to nie przekonało jego krytyków.

Z kolei w przypadku Daniela Obajtka, sprawa dotyczy jego działań jako prezesa Orlenu. Śledztwo ma wyjaśnić, czy Obajtek nie przekroczył swoich uprawnień, zlecając firmie detektywistycznej usługi, które miały służyć jego prywatnym interesom. To rodziło pytania o konflikt interesów i wykorzystywanie stanowiska do celów osobistych.

Same wnioski o uchylenie immunitetów obu europosłom PiS zostały skierowane do PE w 2024 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Warto jednak nadmienić, że uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski nie oznacza automatycznego uznania winy obu polityków. Teraz polska prokuratura będzie mogła prowadzić dalsze śledztwa i ewentualnie postawić im zarzuty. Jeśli zostaną uznani za winnych, grożą im poważne konsekwencje prawne, w tym kary pozbawienia wolności. W obecnej kadencji PE uchylił wcześniej immunitety czterem innym polskim europosłom: Adamowi Bielanowi, Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi i Grzegorzowi Braunowi.

Decyzję skomentował już w swoich mediach społecznościowych Obajtek. - Atak na prawicowych demonstrantów? Pranie brudnych pieniędzy? Nazwanie uczestników Marszu Niepodległości faszystami? W tych sprawach Parlament Europejski nie widzi problemu i bierze w obronę europosłów pochodzących - chyba to już nikogo nie zaskoczy - z partii lewicowych. Tymczasem jak chodzi o rzekome „niedokonanie kontroli” przy realizacji jednej z umów w Orlenie, za co spółka spokojnie mogłaby dochodzić rozszczeń na drodze cywilnej - uchylić immunitet trzeba, przecież to europoseł z EKR! - rozpoczął. - Tym samym Parlament Europejski - tak głośno mówiący o obronie demokratycznych wartości, prawach i swobodach człowieka - ułatwia ekipie Tuska prowadzenie wobec mnie dalszych represji politycznych, co zresztą Koalicja Obywatelska zapowiadała w swoich 100 konkretach. Nie poddam się, choć walka przy całym politycznym ataku, wsparciu upolitycznionych mediów, międzynarodowych kancelarii wynajętych przez koncern, a teraz także Europy - jest nierówna - dodał, zapowiadając, że w środę 8 października zorganizuje specjalną konferencję prasową w tej sprawie.

Obszerny wpis umieścił na platformie X również Michał Dworczyk. - Kolejny raz Parlament Europejski udowadnia, że - jeśli nie jesteś w EPL - nie masz co liczyć na sprawiedliwe traktowanie. Dziś PE uchylił imunitety, mój oraz @DanielObajtek. Tym samym otwarto ścieżkę ekipie Tuska do dalszych represji politycznych - innej formy rywalizacji politycznej ta ekipa nie zna. Paradoks polega na tym, że immunitet powinien chronić właśnie przed polityczną zemstą - rozpoczął.

Cały wpis wyglądał następująco:

