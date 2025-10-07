Gorzej wtorku Barbara Nowacka nie mogła zacząć! Fatalne wieści, można się załamać!

Najpierw masowe protesty i ostateczna decyzja, że przynajmniej na razie nowy, flagowy przedmiot wprowadzony przez Barbarę Nowacką będzie nieobowiązkowy. Jak się okazuje, to jednak nic w porównaniu z informacjami, które spłynęły właśnie do minister edukacji. Zdradzono, ilu uczniów zdecydowało się skorzystać z tej możliwości i wypisało się z tychże zajęć. I to gdzie! Takie dane o frekwencji na edukacji zdrowotnej pochodzą z Warszawy, nie bez kozery uchodzącej za prawdziwy bastion PO!

Z danych przekazanych przez stołeczny ratusz, jak wynika z informacji ze placówek edukacyjnych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkołach podstawowych jedynie ok. 43 proc. uczniów uczestniczy w zajęciach z edukacji zdrowotnej, podczas gdy około 57 proc. zostało z niej wypisanych. Słabo? Sytuacja w szkołach ponadpodstawowych jest jeszcze gorsza! Tam na przedmiot ten uczęszcza jedynie ok. 14 proc. uczniów, a aż 86 proc. zrezygnowało z edukacji zdrowotnej.

- Uważamy, że generalnie, jak na pierwszy, próbny rok z nowym przedmiotem, jest nieźle. Powodu do satysfakcji nie ma, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ale z drugiej strony mówimy o przedmiocie nieobowiązkowym - oceniła wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za edukację. Przypomniała również, że w szkołach ponadpodstawowych na przedmioty nieobowiązkowe, takie jak religia czy etyka, również uczęszcza niewielki odsetek uczniów.

Kaznowska wyraziła nadzieję na poprawę sytuacji w przyszłości. – Pojedyncze przypadki konkretnych szkół pokazują, że w dużej mierze zainteresowanie przedmiotem i frekwencja będą zależały od dyrekcji szkoły, od nauczycieli. Liczę na to, że po bliższym zapoznaniu się rodziców z materiałem, jaki obejmuje edukacja zdrowotna, po tym, jak pojawi się podręcznik, z roku na rok będzie więcej chętnych - przekonywała.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W bieżącym roku szkolnym jest on nieobowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli do 25 września złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli złożyć ją sami.

