Na profilu pojmanego przez Izrael posła pojawił się nowy wpis. "Barbarzyńskie państwo"

Wojna Izraela z Hamasem trwa w najlepsze

Izrael pojmał polskiego posła KO, który zmierzał z pomocą humanitarną do Strefy Gazy

Sterczewski przebywa obecnie w Atenach, skąd późnym wieczorem zamieścił wpis na FB

Troje polskich uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, którzy w poniedziałek przylecieli z Izraela do Aten, prawdopodobnie powróci do Polski dopiero w środę - poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik Global Movement to Gaza Poland, Rafał Piotrowski. Wśród nich jest m.in. poseł Franek Sterczewski. Rzecznik wyjaśnił, że priorytetem jest poddanie uczestników obdukcji, aby sprawdzić, jakich obrażeń mogli doznać w izraelskim więzieniu, a także zapewnienie im właściwej opieki i dobrostanu. Podkreślił, że na razie nie ma pewności, w jakim są stanie i jak się czują, a ich powrót do kraju nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w środę.

Piotrowski zaznaczył również, że determinacja zatrzymanych do dalszej walki jest jeszcze większa, a wszyscy cieszą się z faktu, że są już bezpieczni. Zwrócił jednak uwagę, że nadal trwają bombardowania Strefy Gazy, okupacja i ludobójstwo, a to Palestyńczycy pozostają głównymi ofiarami sytuacji.

W poniedziałek po godzinie 22 poseł Sterczewski opublikował wpis w mediach społecznościowych. - Ahoj, tu Franek! Melduję, że po 6 tygodniach podróży, dwóch atakach dronów, przechwyceniu przez siły okupacyjne i5ra3la (zapis oryginalny - red.) i 5 dniach w areszcie, żyjemy - czytamy we wpisie posła KO. - Mimo że lekko zmęczeni, to jesteśmy cali, zdrowi i nieustannie zdeterminowani do dalszej walki o wolną Palestynę.Nadrabiamy wiadomości z kraju i ze świata, więc spóźnione ale potężne dzięki wszystkim za udział w protestach i silnym zwracaniu uwagi na to co się dzieje w Gazie. Serce rośnie! - kontynuował.

- To zaszczyt być kroplą tej wielkiej fali solidarności razem z Wami. Mamy nadzieję, że politycy również staną w szeregu ze społeczeństwem i zaczną przeciwdziałać temu barbarzyńskiemu państwu, jakim stał się i5ra3l, i dokonywanemu przez nie ludobójstwu. Jesteśmy aktualnie w Atenach, gdzie mamy przegrupowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości. Jak coś zjemy, ochłoniemy, to dam znać co dalej i kiedy dokładnie wracamy do Rzeczypospolitej - relacjonował.

- Jak bardzo tęsknię za Poznaniem i resztą Polski? Nie ma takiej miary, wagi, ani skali, które mogły by to opisać… Ściskam najmocniej we wszechświecie i wypatruję domu bardziej niż Odyseusz! - dodał poetycko na koniec.

