Deportowani Polacy wylądowali w Grecji. Radosław Sikorski potwierdza

2025-10-06 17:42

W poniedziałek 6 października obywatele Polski, uczestniczący w Flotylli Sumud, która została zatrzymana przez Izrael, wylądowali bezpiecznie na lotnisku w Atenach. Wydarzenie to ponownie zwróciło uwagę na kwestię blokady Strefy Gazy i prób dostarczenia tam pomocy humanitarnej.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził na platformie X, że Polacy, którzy brali udział w konwoju, bezpiecznie dotarli do Aten. Wyraził on wdzięczność dyplomatom i służbom konsularnym za ich skuteczne działania.

- Nasi obywatele bezpiecznie wylądowali w Atenach. Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie – napisał.

Kilka godzin wcześniej, izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało o deportacji 171 osób, w tym aktywistki Grety Thunberg, z Izraela do Grecji i Słowacji. Wśród zatrzymanych Polaków znaleźli się poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Byli częścią większej grupy około 470 osób z 47 krajów, które uczestniczyły w Globalnej Flotylli Sumud (GSF).

Organizacja Global Movement to Gaza Poland poinformowała wcześniej, że Polacy mieli opuścić więzienie i zostać przetransportowani samolotem do kraju trzeciego. Planowano również przeprowadzenie obdukcji lekarskiej po ich uwolnieniu, aby ocenić ich stan fizyczny i warunki, w jakich byli przetrzymywani. Według doniesień, stan zdrowia Omara Farisa uległ pogorszeniu, a Nina Ptak prowadziła strajk głodowy, solidaryzując się z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu oraz protestując przeciwko "ludobójstwu" i "porwaniu" podczas misji humanitarnej.

Incydent na wodach międzynarodowych

Konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi przewieziono do Izraela.

Globalna Flotylla Sumud (GSF) deklarowała, że jej celem było przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy, którą organizacja uznaje za nielegalną, oraz dostarczenie pomocy humanitarnej. W Strefie Gazy trwa rozległy kryzys humanitarny, w tym problem głodu, spowodowany trwającą od blisko dwóch lat wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

