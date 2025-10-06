Znamy kolejne szczegóły burdy w sejmowej restauracji. Politycy PiS i PO oskarżają się nawzajem

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-06 18:13

Do pijackich ekscesów w hotelu sejmowym zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przy Wiejskiej kolejny raz interweniowała Straż Marszałkowska i kolejny raz w centrum wydarzeń byli młodzi posłowie PiS. 6 sierpnia świętowali zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego i jak relacjonują nam senatorowie PO, wulgarnie ich zaczepiali. – Kazali nam wyp...ć – mówi nam senator Agnieszka Kołacz – Leszczyńska (53 l.). – Od roku nie piłem alkoholu bo choruję na nowotwór, to oni byli wulgarni – odpowiada Dariusz Matecki (36 l.) z PiS.

Tomasz Grodzki, Dariusz Matecki

i

Autor: Jacek Slomion/REPORTER; Pawel Wodzynski/East News;/ East News

Nie pierwsza taka awantura przy Wiejskiej

Słynna impreza w hotelu sejmowym z piosenką o Grzegorzu Braunie (58 l.), czy szarpanina z udziałem aktora Jacka Kopczyńskiego (54 l.), a teraz słowne starcie polityków PiS i PO, o których jako pierwsza napisała „Rzeczpospolita”. Za każdym razem interweniować musiała Straż Marszałkowska. - Byliśmy większą grupą. Kilka senatorek i były marszałek Tomasz Grodzki. W pobliżu biesiadowali posłowie PIS, min. Dariusz Matecki i Łukasz Mejza, który jednak wcześniej wyszedł, towarzyszyło im jeszcze kilka osób z zewnątrz. Zachowywali się bardzo głośno, w wulgarnych słowach kazali nam opuścić lokal. Odpowiedziałam jednemu z nich, że jak jest taki odważny to niech powie mi to w oczy – relacjonuje Agnieszka Kołacz – Leszczyńska z KO. - Patrząc na ilość alkoholu donoszonego do ich stolika nie mam wątpliwości, że byli pod wpływem – uzupełnia Tomasz Grodzki (67 l.).

Poseł PiS dementuje oskarżenia

Z upływem rosło napięcie pomiędzy jedną i drugą grupą w hotelowej restauracji. Dwukrotnie wzywana była Straż Marszałkowska. - Wyszliśmy przed 23 i nie wiem jak to się skończyło. Sprawa jest teraz w sejmowej komisji etyki – mówi Kołacz – Leszczyńska. Zupełnie inna jest jednak wersja Dariusza Mateckiego. – Byłem pijany? Od roku nie tknąłem alkoholu bo walczę z chorobą nowotworową. Śpiewaliśmy o politykach Platformy „Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha”, ale nie byliśmy wulgarni. To raczej panie z Platformy odzywały się do nas w taki sposób – mówi nam Dariusz Matecki.

EXB 1 06.10.2025
QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy?
Pytanie 1 z 10
No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery?
Express Biedrzyckiej
Bosak: BIADA NAM! Żadna rura nas nie uratuje. Ucieszka Hołowni? Rozumiem go, ale to jest słabe. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Express Biedrzyckiej
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DARIUSZ MATECKI
IMPREZA
TOMASZ GRODZKI