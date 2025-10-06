Znamy kolejne szczegóły burdy w sejmowej restauracji. Politycy PiS i PO oskarżają się nawzajem

Nie pierwsza taka awantura przy Wiejskiej

Słynna impreza w hotelu sejmowym z piosenką o Grzegorzu Braunie (58 l.), czy szarpanina z udziałem aktora Jacka Kopczyńskiego (54 l.), a teraz słowne starcie polityków PiS i PO, o których jako pierwsza napisała „Rzeczpospolita”. Za każdym razem interweniować musiała Straż Marszałkowska. - Byliśmy większą grupą. Kilka senatorek i były marszałek Tomasz Grodzki. W pobliżu biesiadowali posłowie PIS, min. Dariusz Matecki i Łukasz Mejza, który jednak wcześniej wyszedł, towarzyszyło im jeszcze kilka osób z zewnątrz. Zachowywali się bardzo głośno, w wulgarnych słowach kazali nam opuścić lokal. Odpowiedziałam jednemu z nich, że jak jest taki odważny to niech powie mi to w oczy – relacjonuje Agnieszka Kołacz – Leszczyńska z KO. - Patrząc na ilość alkoholu donoszonego do ich stolika nie mam wątpliwości, że byli pod wpływem – uzupełnia Tomasz Grodzki (67 l.).

Poseł PiS dementuje oskarżenia

Z upływem rosło napięcie pomiędzy jedną i drugą grupą w hotelowej restauracji. Dwukrotnie wzywana była Straż Marszałkowska. - Wyszliśmy przed 23 i nie wiem jak to się skończyło. Sprawa jest teraz w sejmowej komisji etyki – mówi Kołacz – Leszczyńska. Zupełnie inna jest jednak wersja Dariusza Mateckiego. – Byłem pijany? Od roku nie tknąłem alkoholu bo walczę z chorobą nowotworową. Śpiewaliśmy o politykach Platformy „Staszek piątka, Tomek dycha, a dwudziestka dla Giertycha”, ale nie byliśmy wulgarni. To raczej panie z Platformy odzywały się do nas w taki sposób – mówi nam Dariusz Matecki.

EXB 1 06.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy? Pytanie 1 z 10 No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery? Wydawcą książek i czasopism Biznesmenem z branży paliwowej Producentem filmowym Następne pytanie