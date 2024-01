i Autor: jo/ eska.pl

PILNE!

Informacja prosto z aresztu na Grochowie: Posłowie Wąsik i Kamiński mogą tu siedzieć 14 dni

Mamy doniesienia z aresztu, gdzie przebywają zatrzymani we wtorek byli szefowie CBA!: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzą obecnie w pojedynczych celach i mogą tu siedzieć do 14 dni. Następnie zostaną przetransportowani do innych zakładów – przekazał nam poseł PiS Jarosław Sellin.