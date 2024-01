W takiej celi Kamiński i Wąsik spędzili noc. Można się zdziwić

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia na Grochowie w Warszawie. Zostali tam przewiezieni przez funkcjonariuszy i zapewne po odpowiednich procedurach zostali umieszczeni w celach. Czego mogą się tam spodziewać?

Niezależnie od placówki, cele dla więźniów wyglądają bardzo podobnie. Na luksusy nie ma co liczyć. Na wyposażeniu cel znajduje się zazwyczaj proste, piętrowe łóżko. Czasem miejsc do spania jest też więcej. Ponadto w celach często znajduje się mały stolik lub biurko z prostym krzesłem. Najczęściej to właśnie przy nich osadzeni spożywają posiłki, przez co często stoliki czy biurka pełnią także blatów kuchennych – to nich trzymają takie przedmioty jak dzbanki z herbatą czy butelki z kechupem. Zdarzają się także elementy pomagające w przechowywaniu rzeczy, jak szafki zawieszone na ścianach.

Ponadto więźniowe często mają w swoich celach pojedyncze okno. Zawsze jest odpowiednio zabezpieczone – poza grubymi metalowymi kratami z zewnątrz. Zdarzają się także kraty wewnątrz lub metalowa siatka. Pod oknem zaś tradycyjnie jest umieszczony kaloryfer. Przestrzeń z kolei jest bardzo mała i pozwala zrobić jedynie kilka kroków w jednym kierunku. Brakuje też jakichkolwiek ozdób, a jedyne dekoracje są umieszczane przez więźniów. Kolory to przeważnie seledynowa zieleń lub odcienie brązu i beżu.

To na pewno duża różnica dla Mariusza Kamińska i Macieja Wąsika, którzy do aresztu trafili bezpośrednio z luksusowego Pałacu Prezydenckiego.

