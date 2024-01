PILNE! Donald Tusk pojechał do Kijowa. Ważna wizyta, zdradzono szczegóły

Wyborcy PiS chcą, żeby Jarosław Kaczyński zmienił zdanie. "Obawiają się, że to już nie będzie PiS"

Wizyta Donalda Tuska w Kijowie była zapowiadana od kilku dni. Premier wspomniał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych w piątek 12 stycznia. Wskazywał wówczas, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu. - - Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie - mówił Tusk.

Warto również przypomnieć, że w połowie grudnia po rozmowie telefonicznej z Donaldem Tuskiem prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że pogratulował Polakowi objęcia stanowiska premiera i zaprosił go do złożenia wizyty w Ukrainie "przy najbliższej okazji".

Jak się okazało, słowa szybko zostały przekute w czyny. - Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Kijowie, gdzie spotka się m.in. z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem - poinformowała w poniedziałek rano Kancelaria Premiera. Do wpisu dołączono zdjęcie polskiego premiera wraz z delegacją na stacji kolejowej w Kijowie.

Warto nadmienić, że 22 stycznia to szczególna data dla naszych wschodnich sąsiadów. Tego dnia obchodzą oni Dzień Jedności (z okazji podpisania 22 stycznia w 1919 roku na placu Sofijskim w Kijowie aktu zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w Ukraińską Republikę Ludową).

