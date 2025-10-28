Ważne zmiany na przejściach granicznych z Białorusią! Premier Tusk zdecydował

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2025-10-28 16:26

Premier Donald Tusk wskazał, że planowane na listopad otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią będzie „na próbę” i będzie wymagało koordynacji z Litwą, która właśnie zamknęła swoje naziemne przejścia graniczne z tym krajem. - Jeśli trzeba będzie ponownie zamknąć granicę, nie będę wahał się ani chwili - dodał szef polskiego rządu.

Kulisy kradzieży auta Donalda Tuska. W SOP lecą głowy, a rodzina premiera pod pełną ochroną

i

  • Polska planuje ponowne otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią w listopadzie.
  • Premier Tusk podkreśla, że granica jest teraz lepiej zabezpieczona niż kiedykolwiek, co minimalizuje ryzyko.
  • Decyzja wymaga koordynacji z Litwą, która niedawno zamknęła swoje przejścia z Białorusią.

We wtorek (28 października) premier Donald Tusk poinformował, że Polska będzie gotowa do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią. Chodzi o przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy, która mają być gotowe do otwarcia jeszcze w listopadzie. Jak dodał, szef rządu wcześniej prosił odpowiednie resorty, aby otwarcie przejść granicznych było możliwe jeszcze w tym tygodniu - przeszkodą były jednak problemy na granicy litewsko-białoruskiej oraz litewsko-rosyjskiej.

- Czekają mnie intensywne (...) konsultacje z Litwinami, żeby ich nie zaskoczyć. Musimy też prowadzić jakąś spójną politykę, jeśli chodzi o naszych sąsiadów - powiedział Donald Tusk. W poniedziałek władze tego kraju poinformowały o zamknięciu na czas nieokreślony naziemnych przejść granicznych z Białorusią.

Polityka SE Google News

Tusk o granicy polsko-białoruskiej: "Jest zabezpieczona tak dobrze, jak nigdy wcześniej"

Szef rządu pokreślił, że może dojść do otwarcia przejść granicznych dzięki temu, że granica jest dobrze zabezpieczona, zdaniem Tuska jest to najlepiej strzeżona granica w Europie. Jednak podkreślił, iż gdyby miało dość do sytuacji, które wymuszą zamknięcie, to wówczas bez wahania przejścia znów zostaną zamknięte:

- Jeśli mówimy o tym, że te przejścia mogą być otwarte, to głównie dlatego, że granica jest zabezpieczona tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom granica polsko-białoruska jest chyba w ogóle najlepiej strzeżoną granicą w Europie, w związku z tym możemy pozwolić sobie na pewne ryzyko związane z otwarciem tych przejść, bo zakładamy, że korzyści z tego płynące są większe niż ryzyka z tym związane - tłumaczył premier.

- Wszystko na to wskazuje, że jeśli ułożymy tę kwestię także z Litwinami, skoordynujemy nasze działanie, to w listopadzie powinniśmy te dwa przejścia otworzyć. Powiedzmy: na próbę. Jeśli okaże się (..), że z jakichś powodów (...) trzeba będzie zamknąć granicę, to nie będę wahał się ani chwili - powiedział premier Tusk.

Uchodźcy w Kuźnicy. Granica polsko-bialoruska
17 zdjęć
Sonda
Jaką ocenę wystawisz rządowi Donalda Tuska?
Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
DONALD TUSK