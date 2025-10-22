PILNE! Były wiceszef CBA usłyszał poważne zarzuty! Chodzi o Pegasusa

Były wiceszef CBA usłyszał zarzuty w związku z aferą Pegasusa.

Zarzuty są poważne! Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności.

Jakie są kulisy tej sprawy i co dalej z byłym wiceszefem CBA?

Zarzuty dla Daniela K.

Jak poinformował rzecznik prasowy PK Przemysław Nowak, Daniel K. miał przekazać w lipcu 2020 roku ówczesnemu Prokuratorowi Krajowemu, Bogdanowi Święczkowskiemu, materiały pozyskane w ramach kontroli operacyjnej wobec Romana Giertycha. Wśród tych materiałów znajdowały się informacje objęte tajemnicą obrończą i adwokacką. - Tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Tajemnica adwokacka objęta jest natomiast tzw. względnym zakazem dowodowym – wyjaśnił Nowak.

Prokuratura podkreśla, że Daniel K. nie miał uprawnień do przekazania materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką, co miało działać na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego osób, których prawo do zachowania tajemnicy zostało naruszone. Za zarzucany mu czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Były wiceszef CBA nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Pegasus uderzył w córkę Tuska?

Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury doprecyzował, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką dotyczyły m.in. Katarzyny Tusk-Cudnej, która otrzymała status pokrzywdzonej. Jak podał Onet, córka premiera była klientką Romana Giertycha, który reprezentował ją w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Prokuratura uważa, że prawo Tusk-Cudnej do tajemnicy kontaktu z adwokatem zostało naruszone.

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group, który miał służyć do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Umożliwia on m.in. podsłuchiwanie rozmów i dostęp do danych przechowywanych w smartfonie. W Polsce kwestia legalności, prawidłowości i celowości użycia Pegasusa jest przedmiotem śledztwa prokuratury oraz prac sejmowej komisji śledczej.

