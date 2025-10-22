Mamy oświadczenie prokuratury ws. Katarzyny Tusk i Pegasusa! Już wszystko wiadomo

Sara Osiecka
Sara Osiecka
Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-22 13:41

W środę 22 października sieć obiegła informacja podana przez Onet dotycząca córki Donalda Tuska, Katarzyny Tusk-Cudnej, i jej statusu poszkodowanej w sprawie związanej z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus. Sprawa wywołała falę komentarzy po obu stronach politycznego sporu. Teraz publikujemy oświadczenie prokuratury, które wiele wyjaśnia.

Kasia Tusk, Donald Tusk

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Kasia Tusk, Donald Tusk

Premier Donald Tusk ostro zareagował na informację, że jego córka, Katarzyna Tusk, otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Potwierdził to prokurator Józef Gacek. Tusk, w ostrym wpisie na platformie X, zasugerował, że PiS, a konkretnie Jarosław Kaczyński, podsłuchiwał jego żonę i córkę, a być może nawet wnuki, przy użyciu Pegasusa. Ironizował, że Kaczyński robił to w imię "ochrony instytucji rodziny".

Oświadczenie prokuratury

W tej sprawie zwróciliśmy się do prokuratury. Odpowiedź rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka publikujemy poniżej w całości:

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przesłuchał w dniu 8 października 2025 r. w charakterze świadka Katarzynę Tusk-Cudną w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą.

Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus.

Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem. Wobec powyższego świadek ma w niniejszym postępowaniu status pokrzywdzonego.

Pani Małgorzata Tusk nie została dotychczas przesłuchana (co nie wyklucza przesłuchana w przyszłości).

Podsumowując, córka Donalda Tuska faktycznie była przesłuchiwana w sprawie wykorzystywania oprogramowania Pegasus, jednak dotychczas nie ma dowodów, by było wykorzystywane w jej przypadku. Żona premiera z kolei nie była jeszcze przesłuchiwana, jednak może do tego dojść w przyszłości.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Kasia Tusk:

Kasia Tusk
15 zdjęć
Sonda
Czy Twoim zdaniem uda się wyjaśnić kwestię podsłuchów przez system „Pegasusa"?
Express Biedrzyckiej - Grzegorz Schetyna | 2025 10 22
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
KATARZYNA TUSK