Mamy oświadczenie prokuratury ws. Katarzyny Tusk i Pegasusa! Już wszystko wiadomo

Premier Donald Tusk ostro zareagował na informację, że jego córka, Katarzyna Tusk, otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Potwierdził to prokurator Józef Gacek. Tusk, w ostrym wpisie na platformie X, zasugerował, że PiS, a konkretnie Jarosław Kaczyński, podsłuchiwał jego żonę i córkę, a być może nawet wnuki, przy użyciu Pegasusa. Ironizował, że Kaczyński robił to w imię "ochrony instytucji rodziny".

Oświadczenie prokuratury

W tej sprawie zwróciliśmy się do prokuratury. Odpowiedź rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka publikujemy poniżej w całości:

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przesłuchał w dniu 8 października 2025 r. w charakterze świadka Katarzynę Tusk-Cudną w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą.

Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus.

Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem. Wobec powyższego świadek ma w niniejszym postępowaniu status pokrzywdzonego.

Pani Małgorzata Tusk nie została dotychczas przesłuchana (co nie wyklucza przesłuchana w przyszłości).

Podsumowując, córka Donalda Tuska faktycznie była przesłuchiwana w sprawie wykorzystywania oprogramowania Pegasus, jednak dotychczas nie ma dowodów, by było wykorzystywane w jej przypadku. Żona premiera z kolei nie była jeszcze przesłuchiwana, jednak może do tego dojść w przyszłości.

