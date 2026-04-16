Pilna konferencja Kaczyńskiego! Prezes wzywa posłów. Wieczorem rozsyłał SMS-y

Nie ma spokoju w Prawie i Sprawiedliwości. Jak donosi Wirtualna Polska, prezes partii Jarosław Kaczyński pilnie zwołał na godz. 13:00 do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości na konferencję prasową. Parlamentarzyści otrzymali wieczorem SMS-y z biura prasowego partii, podaje portal. Czego ma dotyczyć konferencja? Chodzi o m.in. sytuację finansową partii, która nie jest zadowalająca. Zresztą już od dłuższego czasu prezes Kaczyński wzywał członków partii, by wpłacali pieniądze, ale z tym różnie bywa.

Problemy finansowe zaczęły się w 2024 roku, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podjęła drastyczne decyzje o odrzuceniu sprawozdań finansowych – najpierw komitetu wyborczego z wyborów parlamentarnych, a następnie rocznego sprawozdania samej partii. Powodem były nieprawidłowości w finansowaniu kampanii, które PKW wyceniła na miliony złotych.

Dlatego też PiS musiało przejść na model finansowania społecznościowego. Partia z jednej strony apeluje o datki do swoich sympatyków, a z drugiej pilnuje, by składki wpływały tez od polityków, zwłaszcza tych zasiadających w parlamencie i strukturach europejskich. Kilka tygodni temu skarbnik PiS, Henryk Kowalczyk apelował w rozmowie z „Super Expressem”: – Bierzcie przykład z prezesa Kaczyńskiego! Pan prezes wpłaca bardzo regularnie, jest niemalże liderem wśród wpłacających. Do tej pory przekazał ponad 20 tys. zł – mówił.

Ale to nie wszystko, bo jednym z głównych tematów konferencji mogą być ostatnie wydarzenie, czyli założenie przez Mateusza Morawieckiego nowego stowarzyszenia. Nie jest to po myśli władz PiS, co zresztą przyznał rzecznik partii Rafał Bochenek komentując: - Przebieg wczorajszego spotkania prezydium Komitetu Politycznego wykazał, że zdecydowana większość władz partii wyraziła swoje zaniepokojenie inicjatywą stowarzyszenia, zwłaszcza teraz kiedy jedność jest szczególnie potrzebna - komentował w rozmowie z PAP.

