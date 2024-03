„Piątka” Konfederacji na wybory. Rozbicie układów i swoboda przemieszczania się

„Samorządowa Piątka Konfederacji”

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy podczas sobotniej konwencji samorządowej zaprezentowali kandydatów, którzy wystartują z ich poparciem w kwietniowych wyborach samorządowych. Krzysztof Bosak w czasie konwencji zaprezentował pięć haseł na samorządową kampanie wyborczą.

1. „Rozbicie układów”

- „Całe młode i średnie pokolenie ma wrażenie, że ma nad sobą szklany sufit” – mówił Bosak oceniając, że „stare układy”, ludzie „którym nic się nie chce” blokują dostęp do awansu młodszym ludziom.

2. „Własny dom to wolność”

Jak zaznaczył Bosak, „regulacje unijne nie mogą odbierać ludziom domu”. Jego zdaniem wysokie koszty budowy domów to efekt nie tylko pandemii i wojny na Ukrainie, ale różnych regulacji prawnych autorstwa urzędników UE, a także rządów poszczególnych państw. Za długie są też procedury administracyjne związane z budową domu.

3. „Samorząd pełen dobrej energii”

Postulatem Konfederacji jest umożliwienie Polakom dostępu do dobrej i taniej energii. „Ponad połowy opłaty prądu to ceny wymyślone przez UE. Jesteśmy pchani w system antyludzki” – wyliczał wicemarszałek i jako przykład podał pompy ciepła. „Niech te pompy ciepła będą chociaż polskie, a nie chińskie” – dodał Bosak.

4. „Polska, zdrowa żywność”

Konfederacja chce ułatwić produkcję i handlowanie żywności, m.in. na targach miejskich. Ugrupowanie krytykuje również przepisy ograniczające – jego zdaniem – budowę budynków gospodarczych i hodowlę zwierząt. Polityk stwierdził, że dzisiaj nie można hodować świni na własne potrzeby. „To nie wolność, postęp – to regres, marsz ku niewolnictwu” – powiedział Bosak.

5. „Wolność przemieszczania się”

- „Mamy to zagwarantowane w konstytucji. Nie może być tak, że ktoś przychodzi i mówi: Nie możesz wjechać. Jesteśmy gospodarzami w swoim kraju” – zaznaczył wicemarszałek. Jego zdaniem przepisy unijne prowadzące do wycofania z użytkowania najstarszych samochodów mogą doprowadzić do podziałów na bogatych i biednych.

Interes obywateli jest na pierwszym miejscu

„Łączy nas wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm, zdrowy rozsądek (…), wartości: „Bóg, honor, ojczyzna” – mówił Bosak w Krakowie. Nawiązując do „100 konkretów na 100 dni” obecnego rządu zaznaczył, że Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy oszczędnie składają obietnice. Kampanię wyborczą przeciwników określił „konkursem obietnic”, a działania obecnego rządu „kabaretem, nie rządzeniem”. „Interes obywateli jest dla nas na pierwszym miejscu” – powiedział Bosak.

Kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz skrytykował swoich kontrkandydatów i obiecał gospodarne zarządzenie miastem, ochronę praw mieszkańców. „W Krakowie odbywają się absolutnie historyczne wybory – pierwsze, w których mamy całkowita pewność, że po 21 latach zmieni się prezydent” – powiedział.

