Prezydent Duda zapowiada spotkanie Dudy i Trumpa

Ustępujący prezydent Andrzej Duda, podczas szczytu NATO w Hadze, podzielił się optymistyczną prognozą dotyczącą przyszłych relacji polsko-amerykańskich. Zaznaczył, że spodziewa się rychłej wizyty prezydenta-elekta Karola Nawrockiego w Białym Domu oraz Donalda Trumpa w Warszawie.

- Możemy się spodziewać i wizyty nowego polskiego prezydenta w Białym Domu, i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Oczywiście terminy będą jeszcze ustalane, ale zakładam, że to nastąpi niebawem – powiedział Duda.

Duda komentuje wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu z kampanii wyborczej

Duda wyraził zadowolenie ze wcześniejszego spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu, które miało miejsce w maju, jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

- To jest dla mnie świetna prognoza – przyznał Duda, podkreślając, jak ważne jest umacnianie relacji z USA.

Duda podkreślił, że to "obowiązek każdego prezydenta Rzeczpospolitej", a on sam realizował to przez całą swoją kadencję. Dodał, że słyszy od ekspertów, iż relacje polsko-amerykańskie są obecnie najlepsze w historii.

Prezydent Duda jest przekonany, że sprawy związane z NATO, które przekaże swojemu następcy, są na dobrej drodze. Podkreślił, że Karol Nawrocki będzie musiał kontynuować te działania, pilnować modernizacji polskiej armii oraz dbać o bezpieczeństwo państwa.

- Jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze do zapewnienia nam pełnego bezpieczeństwa – stwierdził Duda, dodając, że bezpieczeństwo to zarówno potencjał Polski, jak i obecność w NATO.

W trakcie konferencji prasowej Andrzej Duda stwierdził także, że jest "spokojny" jeśli chodzi postawę Karola Nawrockiego wobec Ukrainy.

- Jak usiądzie za biurkiem Prezydenta Rzeczypospolitej i spojrzy na tą perspektywę, która jest unikalna, absolutnie unikatowa, jedyna w swoim rodzaju, to na pewno będzie wszystkie kwestie po kolei rozważał - mówił Duda o Nawrockim.

