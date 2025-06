Matysiak: "Nawrocki będzie próbował rozdawać karty"

Paulina Matysiak z Partii Razem uważa, że współpraca rządu z nowym prezydentem może być dla Donalda Tuska trudnym doświadczeniem. - To może być jakieś wyzwanie dla koalicji, która kłoci się między sobą, dogryza, pilnuje wszystkich stanowisk, a tymczasem okazuje się, że do pałacu przychodzi teraz ktoś kto doskonale wie co chce zrobić - mówi gość "Sedna Sprawy"

